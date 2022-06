Jubileumi évadra készül a Liszt Ferenc Kamarazenekar

– A közönség érezhetően sokkal óvatosabb lett a pandémia alatt, főleg az idősebb és korábban gyakori koncertlátogató korosztály mozdult ki ritkábban otthonról, az egészségügyi előírások miatt pedig hosszú ideig lehetetlen is volt élő koncertet tartani. A jegyvásárlást a bizonytalanság miatt a többség az utolsó pillanatra hagyta, bérletet nem váltottak szívesen, míg a sok ingyenes online koncert következtében még árérzékenyebb lett a közönség – számolt be az elmúlt időszak kihívásairól Körmendy-Ékes Judit, a Liszt Ferenc Kamarazenekar kuratóriumának elnöke.

A nemzetközi piac is átalakult a koronavírus-járvány következtében: az utazási korlátozások miatt a fesztiválokra, rendezvényekre kevésbé utaztattak nagy létszámú zenekarokat, így felértékelődött a helyi projektek, előadók, zenekarok szerepe. Körmendy-Ékes Judit elmondása szerint előbbiek mellett a nemzetközi piacon egyértelműen erősödött az igény az innováció­ra a programstruktúrában, valamint az együttműködéseken alapuló projektek is népszerűbbé váltak. Európában pedig kifejezett követelmény a támogatások elnyeréséhez az erős koncepcióval és biztos fenntarthatósági vízió­val rendelkező művészeti projektek kidolgozása.

Az idén ugyanakkor már látni pozitív fejleményeket a piacon: a koncertlátogató kedv az idősebb korosztály esetében is kezd szép lassan visszatérni, és az idényre szóló komolyzenei koncertbérletek iránt is élénkülő érdeklődés tapasztalható. A kétévnyi leállás után hirtelen újra elérhetővé vált programkínálat sokszínűsége ugyanakkor komoly versenyhelyzetet is teremtett.

Az elmúlt két évben elmaradt kulturális eseményeket minél hamarabb próbálják a szervezők bepótolni, ami jelentős túlkínálatot eredményez a kulturális programok terén. Ezen a kompetitív piacon a meglévő törzsközönség elkötelezettsége versenyelőnyt jelent egy zenekar, produkció számára. Erre kiemelt figyelmet fordítunk aktív közönségkezeléssel. Szintén stratégiai célunk a közönségünk bővítése, fiatalítása

– mondta Körmendy-Ékes Judit.

Körmendy-Ékes Judit, a Liszt Ferenc Kamarazenekar kuratóriumának elnöke Fotó: Kőhidai Szabolcs

Szintén a versenyhelyzetben való érvényesülést, a piac által támasztott elvárásoknak való megfelelést, valamint a további szakmai fejlődés lehetőségének megteremtését szolgálja a zenekar 2020-ban elindított jelentős művészet- és működésfejlesztési folyamata, amelyről korábban interjúban beszélt lapunknak Körmendy-Ékes Judit. A zenekar teljesen új arculatot kapott, kidolgozta nemzetközi stratégiáját, valamint innovatív elemekkel bővítette zenei repertoárját: ezelőtt nem játszott, új átiratokat készítenek, újszerű előadásokban visznek színpadra műveket, és változatos zenekari összetétellel szerkesztik a projektjeiket.

A megújulásnak különleges apropót ad, hogy a Liszt Ferenc Kamarazenekar jubileumi 2022/2023-as évadra készül, ugyanis a zenekar jövőre ünnepli fennállása hatvanadik évfordulóját. Az utolsó simításokat végezzük az évad műsortervén, a bérletes koncertek szinte mindegyikén világhírű szólistákkal közös produkciókat láthatnak majd a nézők, a nemzetközi zenei elit kimagasló tagjait sikerült megnyernünk. Így például Martin Frösttel, Amihai Groszttal, a Berlini Filharmonikusok szólóbrácsásával vagy Emmanuel Pahuddal, a világ legismertebb fuvolaművészével is fellépünk

– sorolta Várdai István, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője, hozzátéve: az évad csúcspontjaként jubileumi koncertet adnak március 14-én a Müpában, ahol olyan művészekkel és együttesekkel lépnek fel, akiknek fontos szerepük volt a zenekar elmúlt évtizedeiben, és rendkívüli produkciókkal is készülnek.

Várdai István, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője Fotó: Marco Borggreve

A Győri Balettel adják elő Vivaldi Négy évszakának a Max Richter által átdolgozott változatát.

A jubileumi évadra a bérletek értékesítése május végén elkezdődött. A járványhelyzet miatti kényszerű kihagyás után idén nemzetközi turnéra is indul a zenekar.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar és vezetése a szakmai munka mellett továbbra is kiemelt küldetésének tartja a komolyzene népszerűsítését. Ennek fontos eleme a fiatalabb közönség megszólítása, amelynek érdekében a vállalati szférával is terveznek különböző együttműködéseket az idén. A tervek szerint például rajzversenyt, illetve videós pályázatot is indít a zenekar a közeljövőben.