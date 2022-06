2023. január elsején lesz a 200. évfordulója a költőfejedelem, Petőfi Sándor születésének, amelynek beharangozója gyanánt új kulturális rádióműsor indul a Petőfi rádión a Petőfi Média Group gyártásában – jelentette be Béli Ádám csatornaigazgató. A Talpig magyar – Ahogy a reformkor nyomot hagy című műsor június 12-én debütál, vasárnaponként, 18 órakor kap helyet a rádió megújult nyári programkínálatában.

A Petőfi-emlékév kapcsán a partnerintézményekkel közösen megalapozott, sokrétű stratégiai együttműködés, együttgondolkodás eredményeként jöhetett létre ez a műsor, amelyen keresztül kurrens intellektuális és zenei csemegét kínálunk a hallgatóknak, változatosan körbejárva és bemutatva a Petőfi-emlékév programjait és a reformkor máig ható szellemi örökségét – fogalmazott a Petőfi rádió csatornaigazgatója.

A Talpig magyar a Petőfi Media Group Nonprofit Kft. közreműködésével és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készül, műsorvezetője Rédl Ádám lesz.

Nem véletlenül lett a műsor szlogenje: Ahogy a reformkor nyomot hagy, mert azt látom, hogy a korszak főhősei ma is üzennek nekünk, a jelenünkre is hatással vannak. A Talpig magyarral a célom, hogy megmutassam, túl lehet és túl kell lépnünk a tankönyvek hasábjain. Az epizódokban a reformkori költők is megszólalnak majd, hamarosan az is kiderül, hogyan tesszük ezt lehetővé – nyilatkozta a műsor indulása kapcsán a rádiós műsorvezető.

Talpig magyar minden vasárnap 18 órától a Petőfi rádióban!

Borítókép: Az új kezdeményezés műsorvezetője, Rédl Ádám (Fotó: Budaörsinfo.hu)