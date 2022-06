A múlt tisztelete és emlékezete nélkül lehet élni, csak nem érdemes

A Himnusz közös eléneklése után az ünnepség szónokai következtek. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter avatóbeszédében Arany János Emlények című ciklusából is idézett. A költő-barát sorai nem véletlenül ihlették meg őt sem: „Ki nékem álmaimban / Gyakorta megjelensz, / Korán elhunyt barátom, / Van-é jel síri fádon, / Mutatni, hol pihensz?”

Emlékművek nem a hősöknek kellenek, hanem nekünk, kései utódoknak, akik meg akarunk őrizni, helyre akarunk állítani, életre akarunk hívni minél többet abból, amit Petőfi Sándor életműve megtestesít és a mának üzen. Emlékeznünk kell, hogy értsük a szabadság értékét– mondta avatóbeszédében Gulyás Gergely. Kiemelte, hogy a Petőfi család újra méltó formába hozott síremléke a leginkább kézenfekvő lehetőség arra, hogy fejet hajtsunk az egyedülálló életművében velünk maradt költőóriás előtt. – A legenda messze túlmutat 1848. március 15-én, a forradalmon és a szabadságharcon, mert 174 esztendeje tükröt tart elénk, arra emlékeztetve, hogy mi, magyarok, a szabadságban mindannyian összetartozunk – összegezte a miniszter.

Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója kiemelte, hogy Petőfi mindenütt ott van, ahol magyarok vannak, és mindig ott lesz, amíg a magyarság megmarad. – Mától azonban van egy újabb méltó hely, ahol emlékezhetünk nagy költőnkre – mondta a főigazgató. Rámutatott arra is, hogy a Petőfi családból csak az 1849-ben Segesvár mellett, a fejéregyházi csatamezőn meghalt költő nem nyugszik a sírhelyen, de mint mondta, szelleme belengi a sírkertet. Felhívta az ünneplők figyelmét, hogy a nemzeti panteonban nyugszik számos személy, aki ezer szállal kötődik Petőfihez, így legjobb barátja, Arany János, Gyulai Pál, aki sokat tett költészetének elismertetéséért, Barabás Miklós, Petőfi első közismert arcképének megfestője vagy Egressy Gábor, aki a forradalom estéjén előadta a Nemzeti dalt a Nemzeti Színházban, és ő készítette a Petőfit ábrázoló híres dagerrotípiát is.

Rákay Philip, a síremlék felújításának mecénása in medias res kezdte beszédét: – A múlt tisztelete és emlékezete nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Ez a rövid válasz arra, miért is gondoltuk, hogy mecénásai leszünk a síremlék és környezete megújításának – mondta a producer. Majd felidézte, hogy tavaly március 15-én szembesültek a Petőfi család síremlékének méltatlan állapotával, ezért keresték meg a NÖRI-t, hogy felajánlják a helyreállítás költségét.

Az ünnepségen Gulyás Gergely, Móczár Gábor, Rákay Philip és felesége mellett elhelyezte koszorúját többek között Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója és Kiskőrös, Petőfi szülővárosa önkormányzata is. Berettyán Nándor színművész Petőfi Sándor János vitéz című művéből mondott el egy részletet, Tímár Sára népdalokat énekelt és Heinczinger Miklós, a Misztrál együttes alapító tagja Gyöngyöt az embernek című dalát adta elő.

Borítókép: Rákay Philip, a síremlék felújításának mecénása az emlékezet fontosságáról beszél (Fotó: Mirkó István)