Váratlanul lekerült A besúgó és több más tartalom az HBO Maxról

Technikai hibára, átmeneti állapotra gyanakodtak, ezért megkérdezték a Warner Bros. Discovery, az HBO Max tulajdonosának hazai PR-menedzserét, Pinczés-Pressing Ádámot, aki a médiacég hivatalos válaszát osztotta meg a Kreatív.hu csapatával. Ebből kiderül, a változás nem csak átmeneti hiba, ennél komolyabb, központi lépésről van szó.Az HBO Max és a Discovery+ összeolvadásának előkészítéseként zajlik a két platform elemzése és a végső szolgáltatás kialakítása. Ennek a folyamatnak a része, hogy egyes tartalmak lekerülnek a felületekről– áll a Warner Bros. Discovery Kreatívnak küldött válaszában, amelynél többet egyelőre a hazai képviselet sem árulhatott el a helyzetről.

A válaszból az is látszik, hogy meglepő módon nem csak A besúgót, de még számos más tartalmat is érint a mostani lépés. Első, gyorsabb keresésre az látszik, hogy A besúgóhoz hasonlóan eltűnt több európai és régiós saját gyártás a kínálatból, többek között nem elérhető már:

az Időbevándorlók két évada (Beforeigners),

az Apanapok (Czech It Out),

a Foodie Love,

az Árnyak 3. évada (Umbre),

a Szexi svédek (Lust),

az Eszmélet (Sleepers) és

egészen szürreális módon az Aranyélet 3. évada.

Több olyan sorozatról van szó, amelyeknek leszedése azért sem logikus, mert saját gyártású, friss vagy frissebb évaddal rendelkező tartalmakról van szó. Pont olyanokról, amelyeket az HBO Max és riválisai is kiemelten kezelnek, jó helyekre tesznek, hiszen ezek saját megrendeléseik, érdekükben áll a sikerük, nézettségük.De a mostani kínálatszűkítésnek további áldozatai is vannak, mert nemcsak európai, hanem amerikai HBO-gyártások is eltűntek a felületről. Többek között a Vinyl (ebből csak a pilot maradt fent), a Run vagy a Mrs. Fletcher sem elérhető már a felületen. A legnépszerűbb tartalmak, a zászlóshajónak számító Trónok harca, a Jóbarátok, a Csernobil vagy az Eufória azért maradtak a kínálatban.

A Warner Bros. Discoverytől annyit tudtak még meg, hogy a változás minden országot érint, ahol elérhető az HBO Max, magyarán A besúgó például eltűnik az összes többi ország kínálatából is. A Kreatív.hu csapata kereste az ügyben A besúgó alkotóit is, de egyelőre a produkciótól nem akarták kommentálni az esetet.Ilyenkor felmerülhet a kérdés, hogy máshol vagy később az HBO Maxon felbukkanhatnak-e ezek a sorozatok, de erre a kérdésünkre nem kaptunk választ.

Az Aranyélet esetében például már előfordult, hogy az HBO a TV2-nek értékesítette a lineáris jogokat, azaz a tévécsatorna a streamingpremier után adta le például az Aranyélet első évadát. Ez a későbbiekben „menekülőút” lehet a most leszedett produkcióknak, de egyelőre erről sem tudni semmi biztosat.Az eredeti cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: A besúgó című film egyik jelenete (Forrás: HBO/Kreatív.hu)