Déryné Fesztivál Sátoraljaújhelyen és környékén

Az Origó interjút készített Kis Domonkos Márkkal, a Déryné-program igazgatójával. Mint írják: a 2020-ban indult program nemes célkitűzése, hogy magas minőségű, színvonalas színházi produkciókat juttasson el az ország minél több településére, a legtávolabbi, legkisebb falvakat is beleértve.

– A kőszínházak június elején leállnak és augusztus végéig nyári szünetet tartanak.

Mi egész évben járjuk a vidéki településeket, egyedül a Déryné Társulat tart egy rövid pihenőt augusztusban.

De előtte július 20-tól 24-ig második alkalommal rendezzük meg a Déryné Fesztivált – mondta el az igazgató, hozzáfűzve:

a színházi produkciók között kiemelt szerepet töltenek be a Déryné Társulat előadásai.

Megtalálni a programban Sütő András A balkáni gerle című színművéből készült produkciót, valamint a Weöres Sándor: Holdbeli csónakos című előadást is. Petőfi Sándor János vitéz című műve pedig a másodéves kaposvári színművészhallgatók előadásában lesz látható. Ez annak a törekvésnek az első állomása, hogy elindítják a Vándorszínház keretében a kaposvári és az SZFE színművészhallgatók vizsgaelőadásainak utaztatását.

– Fabók Mancsi Bábszínháza A székely menyecske meg az ördög című előadást hozza el Széphalomra. A tavaly általunk felavatott Völgyszínházban a Zenthe Ferenc Színház A tanulmány a nőkről című produkciót, míg az Aradi Kamaraszínház A Zördög című darabját mutatja be. A műsort táncos, zenés produkciók is színesítik, Dánielfy Gergő előadásában lesz látható a Szimpla vágyak című mono-musical, valamint az Urban Verbunk is érkezik a Rózsa story című, nagy sikerű táncelőadásával – folytatta Kis Domonkos Márk a műsorismertetést, megjegyezve:

Magyar Nyelv Múzeuma parkjában családi programokat szerveznek,

idén is lesz János vitéz-játék, de artistákkal, bohóccal, mesemondóval is találkozhatnak a gyerekek. Érdekes báb- és hangszerbemutató, valamint népi játszóház és Kerekítő-foglalkozások várják majd a családokat. Egy különleges echós szekér is járja majd a környéket. A tavalyihoz hasonlóan idén is találkozhatunk a Theater Wagennel, amely Alsóberecki, Füzér, Füzérradvány, Mikóháza, Hollóháza, Telkibánya és Boldogkőváralja településekre látogat.

Borítókép: Kis Domonkos Márk (Fotó: Adam Bertalan)