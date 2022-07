Holnapformáló fesztivál Esztergomban

A nagyszabású tehetséggondozó intézmény, a Mathias Corvinus Collegium az egész Kárpát-medence fiataljai számára kínál igényes programokat, hogy az általános iskolától az egyetemig, sőt az egyetemen túli szakmai karrier kibontakozásáig segítse, támogassa a kivételes talentummal megáldott fiatalokat. A hét második felében a legjelentősebb tehetséggondozó az éves legnagyobb fesztiválját szervezi, ahol nemcsak az intézmény képzési palettájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de neves külföldi és hazai közéleti személyiségekkel is találkozhatnak, meg persze egymással is barátkozhatnak az esti koncerteken, rendezvényeken.

A rendkívül tartalmas politikai, tudományos, művészeti és természetesen szórakoztató programokat kínáló fesztivál pontosan azt a hangulatot teremti meg, amit inspiratív közegnek szoktunk nevezni. Erősen motivált, intellektuálisan is kiemelkedő és példaadó személyiségek tartanak előadásokat, vitatnak meg fontos és aktuális kérdéseket, vetnek föl továbbgondolásra érdemes témákat, amelyeket azután a kocsmaasztalnál fűzhetnek tovább a fesztiválozók, míg el nem kezdődik az esti koncert, amelyen azután egészen másféle, de nem kevésbé lélekemelő élmények várnak a résztvevőkre.

Az MCC tájékoztatása szerint a rendezvényen olyan világsztárok vesznek részt, mint William Dalrymple skót történész és művészettörténész, elit­egyetemek oktatója, sikeres és elismert író, aki ez alkalommal az élet értelméről mondja el személyes meggyőződését, Walter Kirn amerikai író, aki nyers őszinteséggel így írt a Twitteren politikai meggyőződéséről: „Nem arról van szó, hogy nem szeretem a demokratákat. Csak nem szeretem a háborút, a cenzúrát, az erőszakos bűnözést, a fentanil ellenőrizetlen behozatalát, a kisvállalkozások ­tönkretételét, valamint a munkás- és középosztály kulturálisan elmaradottként való aposztrofálását…” Vagy éppen a vele szemben is érvelő Richard Florida amerikai várostudományi szakember, aki úgy véli: azokban a nagyvárosi régiók­ban, ahol magas a high-tech dolgozók, művészek, leszbikusok, melegek, valamint az általa „magas bohémeknek” nevezett csoportok aránya, ott a gazdasági fejlettségi szint is magasabb. Előadást tart Ed West brit író, aki miután írt egy a bevándorlás kérdését körüljáró könyvet, szomorúan jelentette ki, sokan csak azért bevándorláspártiak, mert nem akarnak népszerűtlenek lenni az ismerőseik körében… A meghívottak között van Peter Hefele német közgazdász és gazdaságtörténész, akinek híres gondolata napjainkban különös aktualitást nyert: az európaiak túl sokáig próbálták figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az erőszak és a háború mindig is a szomszédban ólálkodott a nemzetközi politikában és megbújt az „örök béke” illúziója mögött. És végül hadd említsem meg Patrick ­Deneen amerikai konzervatív politikai filozófus, a katolikus kommunitarizmus egyik legfontosabb elméletalkotójának nevét. Szerinte a mély emberi kapcsolatok és a közösséghez tartozás érzése teszi boldoggá az embereket, így a felvilágosodás sikere, vagyis hogy az emberek szabad és önmegvalósító egyének, éppen ellenkezőleg, hozzájárulhat a függőségek fokozódásához, a magány és depresszió terjedéséhez, valamint az öngyilkosságok növekvő arányához. Hadd tegyem hozzá azt is, Deneen találkozott az őt nagyra becsülő Orbán Viktor miniszterelnökkel, akiről úgy nyilatkozott, hogy lenyűgözte őt olvasottságával és a szellemi kérdések iránti érdeklődésével. Az amerikai konzervatív politikai filozófus Radek Sikorskival, az EU–USA euró­pai parlamenti delegációjának elnökével fog vitázni, bizonyára a közönség legnagyobb örömére.

Az MCC Feszten a hazai közélet meghatározó képviselői is részt vesznek, köztük Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója és Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója.

A zenei program fellépői között szerepel a Punnany Massif, a Margaret Island, az Irie Maffia, a Follow the Flow, a Balkan Fanatik, a Beatrice, T. ­Danny, Dzsúdló, a Blahalouisiana, a Brains és a New Level Empire.

Az ingyenes programoknak és koncerteknek Esztergom történelmi belvárosa, a Széchenyi tér, valamint a Kis-Duna sétány ad helyet. Idén a Prímás szigeten, több mint tízezer négyzetméteres területen is áll majd zenei színpad, illetve a Party Arénában is lesznek hajnalig tartó bulik.

Azt bizonyára senki nem tudja, mi kell ahhoz, hogy egy ország vagy egy széles közösség kulturális élete nekiiramodjon és olyan pályán szaladjon, amit később aranykornak neveznek. De bizonyára nem jár messze a megoldástól az, aki úgy véli, hogy a zenei, kulturális, politikai, történelmi, gasztronómiai, filozófiai, környezetvédelmi és még ezernyi érdekes, izgalmas témát felölelő esztergomi MCC Feszt olyasféle kezdeményezés, ami pontosan ebbe az irányba mutat.

