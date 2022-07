Markáns és karcos dalok magányos napokra

A gitárosok szólólemezeinek legnagyobb átka, amikor öncélú futamokkal, üres virtuozitással pakolják tele albumukat, vagy baráti összejövetelt tartanak, felsorakoztatják egy-egy – rendszerint gyenge – daluk mellé a sztárokat. Vámos Zsolt új szólóalbumáról szerencsére mindkét típushiba hiányzik. Szerzőnk és előadónk, akinél többet ebben az országban gitáros nemigen dolgozik, és akinek a munkásságáról többtucatnyi zenekar és lemez jut eszünkbe, remek anyagot készített. Bár az előzetes információk szerint Az idő partján az indiai zene bűvöletében fogant, a képlet mégsem ilyen egyszerű. Egyrészt Vámos köztudottan Gary Moore lelkes híve, ezért elsődleges forrásként az ír mestert említhetjük, akad olyan dal, amelynek hangszerelése, megoldásai a Parisienne Walkwayst vagy a The Lonert juttatják eszünkbe. És igen, ott mozog még az indiai hatás is a lemezen, a remek vokálok, a keleties dallamok felmutatják Vámos Zsolt orientalista zenei hajlamait – ez igen-igen jót tesz a befogadásnak.Erénye az is Az idő partjának, hogy egyetlen pillanatra sem laposodik el, nincsenek töltelékdalok, olyan az egész, mint az élet célja és az idő körforgása körüli közös tűnődés, vagy ha jobban tetszik, egy valóban nagyszerű gitáros belső életének, magánszférájának finom feltárulkozása.

Markáns és karcos dalok akadnak itt ugyanúgy, mint érzelmesek, vannak popos alapok, fogós dallamok, olykor bonyolult és mégis könnyen felfejthető tételek. Az idő partján tulajdonképpen évtizedekig készült, Vámos régi ötleteit is elővette, megnézte, megkomponálta a dalokat, és a rá jellemző alapos, színes játékkal közkinccsé tette a végeredményt. Ez a lemez nem autóba való, sokkal inkább magányos napokra afféle gyógyszer. Leginkább utazás önmagunkba, a kollektív tudattalanba, keresi a szépet, a nemeset, a harmonikusat, mindazt, amiért érdemes zenélnie hazánk egyik legjobb gitárosának. Most, hogy ezt megkaptuk, éppen ideje lassan nekifogni következő szólólemezének, hogy hasonlóan világszínvonalú produkciójával sok örömöt szerezzen barátainak, követőinek.

Vámos Zsolt: Az idő partján, 2022.