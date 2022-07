Negyvenezer ember akarata

Az Ez az a nap! 2022 külföldi és hazai előadói – mint megtudtuk – elsősorban nem fellépni, hanem testvérekként szolgálni jönnek az idei rendezvénynek otthont adó Puskás-arénába. A Bethel Music és a többszörös Grammy-díjas Michael W. Smith az Egyesült Államokból, a Planetshakers Ausztráliából érkezik, valamint színpadra lép még többek között az Egyesült Királyságból Martin Smith, Tim Hughes, Graham Kendrick, Noel Richards, a London Community Gospel Choir és Noel Robinson. A hazai keresztény könnyűzene képviselői közül Pintér Béla, Csiszér László, Prazsák László, Caramel, Oláh Gergő, Mező Misi, Gável András és Gellért, a Dics-Suli Band, a PZM, a Keresztkérdés, Hanna, Dobner Illés, a Golgota-dicsőítés, a Crux, az Új Forrás, a Hidden Kingdom és a Hermons is ott lesz. A találkozó hivatalos himnuszát Molnár Ferenc Caramel szerezte, és a stadionban fellépő énekesekkel együtt adja majd elő.

A szervezők számára a minőség éppen annyira fontos, mint hogy több tízezren legyenek együtt ezen a napon határainkon innen és túl, hogy együtt imádkozzunk nemzetünkért, és megerősítsük a kapcsolatot a keresztény felekezetek és közösségek tagjaival, valamint a környező országokban élőkkel.

A Magyarországon működő szeretetszolgálatokkal egy közös akció részeként a szervezők arra kérnek minden érkezőt, hozzanak magukkal valamilyen tartós élelmiszert, amelyet a bejáratoknál felállított adománypontokon lehet majd leadni, később pedig eljuttatják Kárpátaljára a rászorulóknak. Minden résztvevő ajándék Bib­liát kap az esemény végén.

A rendezvény nemcsak az egyének, de a nemzet szintjén is szeretné megerősíteni a kereszténységet, mégpedig egy olyan ünneppel, ahol az egész Kárpát-medence határok nélkül van jelen, a magyarság közös szívdobbanással dicsőítheti Istent,

ugyanakkor egymásnak is erőt tudnak adni a résztvevők. Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről és Magyarország különböző pontjairól több tucat különjárat, busz és vonat is érkezik, a kárpátaljaiaknak pedig ingyenes a részvétel, csupán regisztrálniuk kell a honlapon. László Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel a stadion teteje részben nyitott, látszani fog az ég. Mint fogalmazott: amikor fel­kiált csaknem negyvenezer ember egy akarattal, egy szívvel, mindenki érezni fogja, hogy velünk van az Ég.

Borítókép: A tavalyi koncert egyik pillanata (Forrás: Ez az a nap)