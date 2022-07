Komoly statikai számításokat kellett elvégezni ahhoz, hogy az alkotás a helyén maradjon, hiszen a hét méter magas mészkő oszlopra helyezett négy méter hosszú vörösréz bárka az erős szélben vitorlaként működne

– fejtegeti Pogány Gábor Benő.

Ha van rá lehetősége, bibliai és mitológiai témákat választ.

Megmintázta már sárkányölő Szent Györgyöt, Assisi Szent Ferencet, Szent Vendelt, Szent Flóriánt és az országot az istenanyának felajánló Szent István királyt. Műveltsége klasszikus alapokon nyugszik, de a szobrászathoz fűződő viszonya is klasszikus: követ farag, bronzöntéssel foglalkozik, viaszvesztéses technikát alkalmaz.

– Ezek szerint a szobrászatban a fémet, a fémmegmunkálást szereti leginkább? – kérdezem a Kölcsey Ferencet ábrázoló kisplasztikánál, amelynek kéziratot formázó háttérlapján – amelyen a Himnusz sorait vélem felfedezni – átszűrődnek a napsugarak. Válaszként hangzik el, hogy

a vörösréz az egyetlen vörös színű fém a földön, megmunkálásának minden mozzanata izgalmas,

beszippantja az embert. Olyan érett anyaggá válik az alkotó kéz alatt, amelyből a legelképesztőbb formák, tárgyak is előállíthatók.

Ami még ennél is szebb ebben a szakmában, amit én hivatásként élek meg, hogy a teremtőt utánozzuk, lelket lehelve az élettelen anyagba.

– De van még valami. Ha a szobrászat nem anyagba zárt költészetként valósul meg, nem sok értelme van – fogalmaz a Munkácsy-díjas alkotó.

Legfőbb mecénásukat, Nyolczas Nándort két éve veszítették el. Ismeretségük azután kezdődött, hogy megjelent egy fénykép Pogány Gábor Benő Cantata profana című munkájáról a helyi újságban. Ekkor kereste meg későbbi támogatójuk, jelezve: mindenképp meg szeretné tekinteni a szobrot, bárhol is álljon. Ki kellett ábrándítania, mivel nem volt meg nagyban. Erre megkérdezte, mit kellene tenni, hogy nagyban is megvalósuljon?

Nyolczas Nándor – akinek emléktáblát is avattak a művésztelepen – növényolajipari gépészmérnök volt, növényolajgyárakat tervezett és kivitelezett, a műhelyei viszont már üresen álltak megismerkedésük pillanatában. Az egyiket berendezte bronzöntődének. Beszerezte az alapanyagokat, fizette az előállítás költségeit. Olcsóbbá tette a bronzöntést. A szobrok a kertjében álltak, nem volt szándékában ezeket értékesíteni, a társaságukban érezte jól magát, idézi fel interjúalanyom.

Magyarország első művésztelepe, a szolnoki is hasonlóképpen jött létre, olyan földesurak, tehetős emberek kezdeményezésére és finanszírozásával, akik presztízzsé tették a művészetek támogatását, létrehozták a kolónia saját műgyűjteményét. Köztük Lippich Gusztáv és Kohner Adolf. Az alkotóközösséggel a mai Szolnok is jól jár, hiszen művészeti életet generálnak, sőt a középiskolai szintű művészképzést is elindították, megszervezték.

A tárlat megtekintése során megtudom, hogy édesapja, aki alkotó rajztanár volt, jó barátságot ápolt Bokros László festőművésszel, akihez beszélgetni, sakkozni, pingpongozni járt a művésztelepre. Egyszer, tízéves korában elhozta magával.

Megállt a műterem közepén, és úgy érezte, ő is így akar majd élni. Húsz év múlva abba a műterembe került, ahol megfogalmazódott benne ez a gondolat.

Ezt követően céltudatosan haladt a szobrászat irányába.

Pályaválasztás előtt apám felvitt Pestre, beíratott kőfaragónak az egyik vállalathoz, majd ezüstművesnek az állami pénzverdébe, annak reményében, hogy őszig eldöntöm, mi szeretnék lenni.

Aztán bementünk a Képzőművészeti Kivitelező Vállalat székházába, ahol közölték, hiány van cizellőrből, legyek az. Néztünk egymásra értetlenül. Apám megkérdezte, mi az a cizellőr? Hát az, aki a bronzszobrokat összeállítja, befejezi, válaszolták. Ez tetszik, bólogattam. Mit kell ehhez csinálni? Felvételizni kell a művészeti középiskolába. Elmentem, felvettek. Délután kettőtől este kilencig a felnőttekkel együtt próbáltam elsajátítani az elméletet, délelőtt pedig a kőbányai állami szoboröntődében a gyakorlatot. Éreztem, nincs ez így jól. Tavasszal újból felvételiztem, de akkor már a nappali tagozatra. Máig hasznát veszem az ott tanultaknak – idézi fel a történteket riportalanyom.

Fotó: Bach Máté

Amikor Amerigo Tot százéves lett volna, Pogány Gábor Benő készített egy szobortervet Fehérvárcsurgóra, a külföldre távozott magyar szobrászművész szülőfalujába, ahhoz a Madonnához kapcsolódóan, amit a hetvenes években maga a világhírű alkotó adományozott a helyi katolikus templomnak. Feljegyzések maradtak fenn arról, hogy Mária a művész édesanyját ábrázolja. Innen jött az ötlet, hogy a kompozíció két figurája, az anya és fia legyen Szűz Mária és Jézus Krisztus, a teremtő és a teremtője fura parafrázisa, fejtegeti a költői kisplasztikánál Pogány Gábor Benő, majd lezárva beszélgetésünket, a fiatalon vértanúhalált szenvedett Boldog Sándor István szalézi szerzetesnek emléket állító köztéri szobrához kísér.

Borítókép: Pogány Gábor Benő (Fotó: Bach Máté)