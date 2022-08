A Sziget 2022 legjobb képei – Ez történt az idei fesztiválon

Második nap a Szigeten – Bastille koncert

Tizenhét dalt játszottak, főként a legkedveltebb, Give Me The Future című lemezről. Nagy közönségkedvenc volt a Szigeten a Happier, amely egy Marshmello-cover. Az énekes Dan Smith olyannyira együtt rezgett a közönséggel, hogy teljes valójában meg is érkezett közénk egy dal erejéig. És bár testőrök hada kísérte, igazán szép gesztus volt tőle. A Future Holds című dal közben valódi diszkóparti alakult ki a nagyszínpad küzdőterén, hogy aztán a Shut Off The Light tovább énekeltesse és táncoltassa a közönséget.

A legnagyobb sláger, a Pompei jelentette az egyik záróakkordot.

Kings of Leon koncert

Hidegebb volt, mint az első napon, a por továbbra is hatalmas volt. Az este is visszafogottabb volt, mint az a Szigeten megszokott. Talán a Dua Lipa-koncert másnapja, talán a Justin Bieber-koncert előestéje volt. Talán egyik sem, csupán egy szokásos Sziget-nap. Lehet, hogy csak arról van szó – és erre már korábban is utaltam –, hogy másképp fesztiválozunk, mint két éve. Felszabadultan, de sokkal jobban figyelve egymásra. Picit higgadtabb rezgésekkel. Élhetőbben, minden korosztály, zenei stílus és kulturális irányzat kedvelői számára befogadhatóbban. Ez a Sziget 2022 idején is érzékelhető. Ez az a lüktetés, amely meghatározta a Kings of Leon koncertjének hangulatát is.

Harmadik nap – Justin Bieber a Sziget 2022 szinonimája

Döbbenetes, hogy Justin Bieber karrierje még a felénél sem jár, és már itt tart. Justin Bieber betegség miatt megszakított világ körüli turnéja Budapestre érkezett, és több mint másfél órán keresztül ámulatba ejtette a rajongókat. A Justice World Tour, amelynek Helsinki utáni állomása volt a Sziget fesztivál, telt házat produkált. A rajongók pedig elengedhették magukat, s a mérhetetlen embertömeg ellenére vagy éppen azért minden pillanatát élvezhették a Sziget kétségtelenül legjobban várt koncertjének.

A sztár félmeztelenül, táncosokkal, pattanásos bőrrel, ráérősen tolta le a koncertet.

Bieber fellépése a legdrágábbak közé tartozott az idei fesztiválon. Három hete még az is bizonytalan volt, hogy eljön-e. Végül jött. Saját bevallása szerint nagyon várta már, hogy újra színpadon állhasson. Hát most igazán érett dalokkal – a látványos pattanásaival együtt is –, éretten állhatott a Sziget nagyszínpadán. Annak ellenére, hogy komoly betegséggel küzd/küzdött. Mivel a teljes világ körüli turné gyakorlatilag ugyanazzal a setlisttel fut, nagy meglepetés nem érte a közönséget.

A koncert a tizedik nóta környékén, a Sorrynál vett igazi lendületet.

Bieber korábbi legnagyobb slágereit, a Boyfriendet és a Babyt a koncert végére tartogatta, melyet megelőzött egy több mint tízperces örömzenélés, instrumentális formában. Az énekes fehér zongoránál ülve muzsikált. Rajta és zenésztársain is látszott, hogy maximálisan átadják magukat az önfeledt zenélésnek. Az érzésnek, hogy ismét közönség előtt koncertezhetnek.