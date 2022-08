Végigtáncolt balatoni éjszaka

A hajnalig tartó koncerteken a zenei programok minden korosztályt megmozgattak, a közönség szinte egy emberként táncolt a színpadok előtt. Pénteken a fesztivál nagyszínpadán a 90-es évek egyik legnépszerűbb brit énekesnője, Lisa Stansfield adott koncertet. Az énekesnő, aki valódi legenda a dzsessz és a pop világában, időtlen dalaival feledhetetlen koncertélményt és valódi show-t adott a közönségnek megszakítva turnéját, hogy fellépjen a 10. Paloznaki Jazzpikniken, ahol egyrészt magyarul köszöntötte a fesztiválra látogatókat, másrészt minden szám után magyarul köszönte meg a hosszan tartó tapsot.

Érezhető volt, hogy ez az este a muzsikáról szólt, nemcsak a zenekarnak, hanem a nézőknek egyaránt. És természetesen

az All around the ­World című dal sem maradt ki a repertoár­ból, ami az énekesnő legnagyobb, védjegyévé vált slágere, és amit a férjével, Ian Devaney-vel közösen írt.

Jazzkovács László nélkül nem piknik a Jazz­piknik, idén is a szokásos, jó hangulatot teremtő jazzy mixével zárult a pénteki koncertfolyam a nagyszínpadon.

A fesztivál második napján a legemlékezetesebb koncerteket a kisebb színpadokon láthatta a közönség, ahol a magyar jazzélet zenészei gondoskodtak a fergeteges hangulatról.

Jó volt látni, hogy a fiatalon elhunyt Fábián Juli emlékét megtartva, a róla elnevezett színpadon olyan új és a világon elismert zenészek léptek fel, mint ­például az Infusion Trio, akik a riói olimpián is képviselték Magyarországot a Magyar Házban.

A három zenész munkássága kiemelkedik a jazz világából, nemcsak előadásmódjuk és zenei feldolgozásaik miatt, hanem különleges hangszerparkjuk is figyelemre méltó. Farkas Izsák elektromos hegedűje, Simkó-Várnagy Mihály csellója és Weisz Nándor elektromos dobja egyedülálló hangzású koncertélményt nyújtott. A zenei csemegékre igényes hallgatók alig akarták elengedni őket, könnyed és egyedi játékuk annyira jó hangulatot teremtett. A Fábián Juli Színpad utolsó fellépője Premecz Mátyás Trió­ja volt. A muzsikus Hammond-orgonájával egészen virtuóz megoldásokkal élt.