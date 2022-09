Táncolni öröm

A „Válaszd a táncot! Válassz egy táncot!” szlogennel meghirdetett ingyenes program célja, hogy a táncórákkal elérhetővé tegye gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt és senior korosztályok számára a választás lehetőségét. A különféle táncműfajok megismertetésen túl a szervezők fontos célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a táncot. Mint közleményükben írják,

a tánc mindenkinek elérhető közösségi élmény, ami nemcsak azért fontos, mert fejleszti az emberi testet, az izomzatot, hanem olyan örömforrást is jelent, amely felszabadítja és gazdagítja a személyiséget.

2019-ben a tánc világnapja alkalmából hagyományteremtő szándékkal és nagy sikerrel rendezték meg az első Nagy Táncválasztót, amely mára több ezres közösséggé vált. A rendezvényen ingyenes, nyilvános táncórák és közel száz amatőr tánciskola, táncműhely és táncpedagógus várja az érdeklődőket.

– A Nagy Táncválasztó megrendezését abból a célból indítottuk, hogy megszólítsuk azokat az embereket, akik még nem próbálták ki a táncművészet valamelyik stílusát – mondta lapunknak Török Jolán táncos, táncpedagógus.

Hiszünk abban, hogy ha valaki kipróbálja, milyen táncolni, az olyan örömet szerez neki, amit a későbbiekben is szeretne átélni, és reményeink szerint a jövőben megtalálja a személyiségéhez illő táncstílust. Tapasztaltuk, hogy mivel a táncművészet összetett művészeti ág, komplexitásában hat a személyiségre, bármely korosztályról is beszélünk. Az elmúlt három év mutatja, hogy a Nagy Táncválasztó megrendezése sikeres, hiszen idén már 12 városban lesznek rendezvények, a látogatók között minden korosztályt megtalálunk, és szövetségünk tagjai visszajelzései alapján igazolhatjuk, hogy egyre többen választják szabadidejükben a táncművészet valamelyik ágának elsajátítását

– összegezte a táncpedagógus.

Álljon itt néhány program ízelítőként. Budapesten a Budapest Táncszínház – DEPO helyszínén 10 órától klasszikus balett, modern tánc, kortárstánc, jazztánc és art jazz kurzusokra lehet jelentkezni, déltől ismert táncművészek közreműködésével kerekasztal-beszélgetés is lesz.

Debrecenben a CSIL-ban és a Dósa Nádor téren lesznek a főbb programok: hiphop, mazsorett, bachata, ír tánc és felnőtt néptánc szerepel a kínálatban.

Győrben a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakgimnázium Szabolcska utcai központja a fő helyszín, ahol kiváló táncpedagógusoktól és koreográfusoktól leshetik el az érdeklődők a klasszikus balett, a kubai salsa, az indiai tánc, a hiphop, a jazztánc, a zumba és a hastánc alapjait.

Kecskeméten a Grapevine Tánciskola közel húsz táncműfajban szervez táncórákat: show-tánc, gyermek társastánc, bachata, hiphop, klasszikus balett és breaktánc is választható. A Grapevine Tánciskola tanárai Nagykőrösön és Izsákon is szerveznek órákat az óvodás, a kisiskolás és a középiskolás korosztályok részére.

Kőszegen a Béri Balog Ádám Általános Iskolába várják a táncolni vágyókat, klasszikus balett, rock and roll, argentin tangó, társastánc és néptánc is szerepelnek az idei kínálatban. 15 és 17 óra között pedig a kőszegi és a szombathelyi táncegyüttesek bemutatóival is készültek a szervezők.

Miskolcon az Ady Endre Művelődési Ház ad otthont a rendezvénynek, ahol a klasszikus balett, a latin táncok és a történelmi társastáncok alapjai is megismerhetők.

Nyíregyházán a Luther utcai Evangélikus Általános iskolában az ismert táncműfajok mellett capoeira, felnőtt balett, anya-lánya jazztánc és baba-mama tánc is várja a családokat.

A Pécsi Művészeti Gimnáziumban 9 órakor indulnak a kurzusok: színpadi tánc, flamenco, társastánc, modern tánc, jógatánc és felnőtteknek a klasszikus balett is kipróbálható.

Sopronban a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ a helyszíne a 10 órától induló táncóráknak: gyerekbalett, hastánc, show-tánc, kortárs és modern jazz, jóga és néptánc is választható.

Székesfehérvár először csatlakozik az eseményhez, amelynek a Dance Studio Nagy-Kuthy lesz a helyszíne a Holland fasor 1-ben. Itt klasszikus balett, aerial balett, sztepp, swing, hiphop és jazztánc is kipróbálható.

Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agóra várja az érdeklődőket, ahol musical, kreatív gyerektánc, senior örömtánc, linedance, táncterápia mellett indiai tánc és szerb tánc is tanulható.

Szekszárdon a PTE IGY Gyakorló Általános Iskola Mátyás király utcai épülete lesz a helyszíne a Nagy Táncválasztónak. Amerikai jazz, kortárs tánc, klasszikus balett, show-tánc, kontakttechnika és társastáncórák váltják majd egymást 10 órától, késő délután pedig gálaműsorral és táncházzal készülnek a szervezők.

Az esemény valamennyi helyszínen ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött, amelyre személyesen a helyszíneken vagy a szervezők online felületein van lehetőség.

Borítókép: Fiatalok és idősek is kipróbálhatták a különböző táncokat (Forrás: Nagy Táncválasztó)