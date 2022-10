New York-i fesztiválon Szilágyi Fanni mozifilmje

A New York-i Filmhét évről évre olyan nemzetközi válogatással várja a közönséget, amelyben a már befutott rendezők mellett az elsőfilmes alkotók is bemutatkozhatnak. A szervezők emellett ügyelnek a sokszínűségre, hiszen a céljuk, hogy a moziélmény minél több aspektusait bemutassák, és felhívják a figyelmet a film közösségformáló erejére. Idén két kategóriában – nagyjáték- és rövidfilm – mindössze 13 alkotást mutatnak be, emellett a versenyen kívüli retrospektív programban máig meghatározó alkotásokat is meg lehet tekinteni.

Szilágyi Fanni a Nemzeti Filmintézet első filmeseket támogató Inkubátor programjában készült mozifilmjében a radiológusként dolgozó Adél és jó anyagi körülmények között élő egypetéjű ikertestvére történetét dolgozza fel. A két nő a külső hasonlóságok ellenére máshogyan látják magukat és egymást és mindketten a másik életét irigylik. Konfliktusokkal terhelt kapcsolatukba Ákos színrelépése hoz váratlan fordulatot.

„Egy első film megalkotása tele van kompromisszum helyzettel, de nem bánok semmit. Rengeteg kockázatot vállaltunk és megnehezítettük a saját dolgunkat, de szerintem megérte. Nagyon sok érzésem, fájdalmam és örömöm van ebben a filmben, ezért még nem tudom eldönteni, hogy melyik az erősebb bennem: a félelem attól, hogy mindenki belekukkanthat majd a fejembe vagy a várakozás”

– nyilatkozta Szilági Fanni rendező, aki korábbi kisfilmjeivel (A kamaszkor vége, A csatárnő bal lába életveszélyes, Minden vonal, Orsi és Tienshinhan) már bizonyította, hogy meghökkentő eredetiséggel, érzékenyen képes nehéz témákról beszélni.

Borítókép: Részlet a filmből (Fotó: Mozinet)