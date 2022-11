A Nemzeti valóban mindenkié

Ritkán szoktam szót kérni előadás előtt, de ez rendkívüli este számunkra is. 185 éves a Nemzeti Színház, ami annak idején azért jött létre, hogy mindannyiunké legyen. Elődeimmel együtt hiszek abban, hogy ez az egész nemzet színháza, minden magyaré, így az önöké is. Amit most látni fognak, egy nagyon szép mese az újrakezdésről, a hitről, arról, hogy mindig lehet újrakezdeni, hiszen képesek vagyunk rá, mi, magyarok különösen. Arról, ha megfelelő értékekbe kapaszkodunk, az ég is megsegít minket.