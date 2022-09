Az újrakezdés gyönyörű meséje – Bécsbe készül a Vitéz lélek

„Valóban csodálatos az a beszédmód, ahogyan Tamási megszólal, a gondolatok tisztasága, költői ereje, ahogyan a lehető legpontosabban fogalmaz a világról. Nagyon magyar ez a megszólalás, nagyon igaz, és mély hitből fakad. A színészeknek, az előadás alkotóinak is valóságos feltöltődést jelent most újrafogalmazni, mint ahogy az elmúlt években is azt jelentette, akármerre jártunk az előadással” – mondta a rendező, hozzátéve, hogy ezek az események mindig önmagukon túlmutatnak, az előadás határon túli bemutatása egyúttal az összetartozásról is szól. Az is jelképesnek tekinthető, hogy a Tamási-emlékév hivatalos záróeseménye a Nemzeti Színház produkciója lesz decemberben.

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

A Vitéz lélek előadásában több új szereplő is látható, illetve van, hogy régi szereplő kerül új szerepbe. Tóth Auguszta Sári, Ács Eszter Panni szerepében látható, Herczegh Péter pedig a főhőst, Balla Péter szerepét játssza mostantól. A színművész azt mondja, kevésbé tart a bécsi bemutatkozástól, mint ha a Nemzetiben kellene játszania, bár ez a figura nagyon hasonló, mint a Tündöklő Jeromosban játszott szerepe.

Már akkor rájöttem, mennyire közel áll hozzám Tamási világa, amikor a Tündöklő Jeromost elkezdtük próbálni.

„Az az érdekes, hogy tulajdonképpen a Vitéz lélek volt az első előadás, amit a Nemzeti Színházban láttam, amikor felvettek a kaposvári egyetemre, de valahogy akkor nem fogott meg. Aztán amikor Barta Ági beugrott Boróka szerepébe, és újra megnéztem negyedévesként, akkor csodálkoztam rá, milyen gyönyörű ez a darab. Tamási történetei nagyon szerethetők, ez is egy fájdalmasan szép, szent mese” – fogalmazott Herczegh Péter.