Kárpátaljai Művészek Kárpátaljáért

– A Váci Nemzeti Kör jelmondatához, mely szerint „A magyarság hitvallás”, csatlakozik az elv, miszerint „Minden magyar felelős minden magyarért”. Ennek jegyében minden év adventjén szervezünk jótékonysági akciókat. Mivel a háború miatt a kárpátaljai magyarok nehéz helyzetbe kerültek, idén úgy döntöttünk, hogy őket támogatjuk. Az adománygyűjtés mellett ezen a kulturális esten be szeretnénk mutatni, hogy a Kárpát-medencei magyarság egy és oszthatatlan, a kárpátaljai művészek szerves részei a magyar kultúrának. Ezért neves kárpátaljai kötődésű művészeket kértünk föl, akik első szóra díjmentesen vállalták a fellépést. Ők is érzik a súlyát annak a felelősségnek, hogy most vigyázó szemünket kárpátaljai testvéreinkre kell vetnünk. Kiemelten az otthon maradt, idős, beteg és rászoruló magyarokat szeretnénk segíteni. Ez jelképes üzenet is: fontosnak tartjuk, hogy a kárpátaljai magyarság a saját szülőföldjén maradjon és otthon, normális életkörülmények között tudjon boldogulni. Hiszen önhibájukon kívül, Trianon miatt kénytelenek egy olyan országban élni, amelyben háború dúl, ami nem az ő háborújuk.

– Kiket várnak az eseményre?

– Mindenkit, aki egy lelki-szellemi élményekben gazdag estén szeretne részt venni, miközben nemes célt támogathat. Ritka alkalom, hogy ilyen nagyszerű művészek egy estén, egy helyszínen lépnek színpadra. Aki nem tud eljönni, annak is lehetősége van támogató jegyet venni (2500, 5000 és 10000 forintos áron, [email protected]), illetve a támogatott szervezet számlaszámára közvetlenül támogatást küldeni. (Verecke Alapítvány, számlaszáma: 11744003-20965860)

– A Váci Nemzeti Kör jelmondata: „A magyarság hitvallás”. A művészetekhez való viszonyban ez hogyan mutatkozik meg?

– Az előadók, akiket meghívtunk, a szerves magyar kultúrát képviselik, életművük minden mozzanata egy-egy hitvallás magyarságuk mellett. Szalonna és családja az autentikus magyar kultúra követei itthon és a nagyvilágban. A Magyar Örökség-díjas Credo együttes dalai, Varga Katicával szintén a nemzethűségről szólnak. Fellép Szűcs Nelli színművész, aki Zsazsa bandájával és Tarpai Viktóriával idézi meg a határtalan hazaszeretetéről ismert Fedák Sári szellemét. A Hazajáró pedig az elszakított területek, köztük Kárpátalja természeti értékeit, épített és szellemi örökségeit és az ott élő magyar közösségeket mutatja be. A rendezvényen köszöntőt mond Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és megtisztel minket jelenlétével az est fővédnöke, Marton Zsolt váci megyéspüspök úr is.

Borítókép: Moys Zoltán, a Hazajáró című magazinműsor rendezője (Fotó: Bach Máté)