Meghalt a Szezám utca egyik ötletgazdája

Elhunyt 93 éves korában Lloyd Morrisett, a Szezám utca című televíziós gyermekműsor társalapítója – jelentette be a műsort készítő Sesame Workshop a Twitteren.

Morrisett az elsők között volt, akik a televíziózást arra használták, hogy kisgyermekeknek tanítsanak meg alapvető készségeket. Nagyon érdekelték a technológia nyújtotta lehetőségek, és fáradhatatlanul gondolkodott az oktatásban való felhasználásukról.

Lloyd Morrisett nélkül nem létezne a Szezám utca

– jelentette ki közeli barátja, Joan Ganz Cooney, a műsor másik társalapítója. Kiemelte: ötven éven át volt megbízható társa és barátja, fájdalmas lesz a hiánya. Emlékeztetett: Morrisett ötlete volt, hogy a televízió segítségével ismertessék meg az iskolába készülő gyerekekkel a betűket és a számokat.

A Szezám utca című sorozatot évtizedek óta vetítik az amerikai televízióban. Két hónappal ezelőtt a műsor egyik fontos szereplője, Bob McGrath hunyt el kilencvenéves korában.

A Magyar Nemzet is írt már arról, hogy a Szezám utca olyan témákkal is foglalkozik, mint a fajok közötti egyenlőség, a menekültügy, de szerepel benne olyan dél-afrikai báb, amely egy vérátömlesztés során lett HIV-fertőzött vagy akinek az apja börtönben ül. A hat évtizede futó sorozatban eredetileg muppetek, vagyis különféle színű és fajtájú lények szerepelnek, köztük béka, vámpír és sütiszörny. A történet olyan népszerű, hogy egy 2018-as közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak nyolcvan százaléka látott már legalább egy epizódot, és több mint százhúsz országban – köztük hazánkban – is vetítik.