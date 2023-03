Júniusban érkezik a Hey, June! fesztivál a Müpába

Adott egy zenekar, amelynek neve az elmúlt két évtizedben gyakorlatilag egybeforrt a hazai skazenével. Adott továbbá egy kétszeres Latin Grammy-díjas zenei producer, rajong Bartók Béla zenéjéért. Hogy a kettőben mi a közös, arra május 19-én kapjuk meg a választ. Ekkor mutatja be ugyanis a Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) az amerikai, de az elmúlt húsz évben Brazíliában élő Victor Rice-szal közösen készített legújabb lemezét, amelyen a magyar népdalkincs válogatott dalait helyezték át az egzotikus, karibi zenei környezetbe.

A PASO húszéves karrierjében abszolút egyedülálló projekt természetesen unikális felállásért is kiált: KRSA és zenekara népzenei körökben ismert zenészeket hívott el erre az estére, sőt ezúttal még az Aurevoir. frontembere, Agócs Marci is csatlakozik hozzájuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadán.

A június 6. és 9. közötti Hey, June! koncertek velejárója, hogy a fellépő együttesek mindig valami egyedi, tőlük nem megszokott koncepcióval érkeznek a Müpába. Ez természetesen az idei sorozatban sem lesz másként: négy este, négy fellépő, négy rendkívüli koncert várja majd a nézőket a Fesztivál Színházban. A sort egy kifejezetten erre az alkalomra összeállt projekt nyitja június 6-án: Nové Soma (Middlemist Red, MORDÁI), iamyank és Vangel Tibor (Sexepil, Volkova Sisters) nem kisebb kihívásra vállalkoznak, mint hogy a 21. század hangján idézzék meg Jim Morrison, a 20. század egyik legnagyobb hatású rockzenekara, a The Doors ikonikus frontemberének pszichedelikus életművét.

Június 7-én fellép a méltán népszerű Bohemian Betyars is. A magát speed-folk-freak-punk zenekarként definiáló együttes a hazai és nemzetközi turnék után nemcsak fizikailag, de stílusában is hazatér, hiszen müpás koncertjükre alapvető zenei hatásaik – a magyar népzene, a tradicionális cigányzene és a balkáni, fúvósokban bővelkedő folk – keresztmetszetében gondolták és hangszerelték újra dalaikat.

Az eredetileg hatfős zenekar pedig erre az estére fúvósokkal, vonósokkal és a Parno Graszt tagjaival egészül ki.

Halász Kolos, vagy ahogy többen ismerik, Co Lee dinamitként robbant be a magyar hiphopszíntérbe és vált egy csapásra a műfaj egyik nagy ígéretévé. Tizenöt évesen Bécsben, egy amerikai magániskolában kezdett el rappelni, többek közt ennek is köszönhető, hogy angolul és magyarul is magabiztosan pörög a nyelve. Az angol sikerdalok és egy Beton.Hofival közös turné után nemrég jelent meg első magyar nyelvű albuma is, a Cirque de L’homme. Koncertjükre június 8-ra várják az érdeklődőket.

A Hey, June! fesztivál utolsó napján lép fel a 4S Street együttes (Fotó: Müpa)

A 4S Street tagjai gyermekkoruk óta ismerik egymást, hiszen mind a székelyföldi Gyergyószentmiklóst tekintik otthonuknak, mégis csak 2018-ban döntöttek úgy, hogy közös zenekart alapítanak. Könnyed, pop-folkos, fülbemászó dalaikkal hamar belopták magukat a közönség szívébe, és alig egy évvel az indulás után már a magyarországi színpadok visszajáró zenekarává váltak. A Fesztivál Színház színpadára június 9-én érkeznek.

Borítókép: Bohemian Betyars (Fotó: Sütős Fanni)