Minőségi színházi élmény középiskolásoknak

A nemrég elindult KultUp célkitűzése, hogy az élmény- és drámapedagógia nevelés eszközeivel, kulturális élményeken keresztül a diákokat a minőségi tartalomfogyasztás felé terelje. De nem utolsó szempont az sem, hogy hozzájáruljon az erős értékrend, a tartós érdeklődési körök és a motivált jövőkép kialakulásához. A program megálmodója Kis Domonkos Márk, a Déryné-program igazgatója, vezetője Héjja Gábor, aki a program megvalósulásáért, hatékonyságáért és működőképes rendszeréért felel.

A KultUp elsődleges célja az élményszerzés (Fotó: Érdi Róbert)

A KultUp minden eleme a társadalmi szerepvállalás szempontjából fontos irodalmi karakterekkel, történetekkel foglalkozik. Ugyanakkor a cél elsősorban az élményszerzés, másodsorban az ezzel kapcsolatos pozitív képzettársítás a színházzal, művészettel és a bemutatott karakterekkel, alkotásokkal kapcsolatban. De a különlegesség abban rejlik, hogy minden meglátogatott intézmény egyedi oktatási struktúrát kap: állandó központi elem az élménypedagógia, a kultúraterjesztés, a pályaválasztási szemléletformálás, a közösségteremtés és a tehetséggondozás is.

A sokrétű választék minden eleme kiemelt figyelmet fordít a Nemzeti Alaptantervre és az iskolai színtér sajátosságaira. A színházi és művészetoktatási programokon többek között speciális, iskolai helyszínre létrehozott színházi produkciókon, rendhagyó művészet- és élménypedagógia-órákon, valamint iskolai terekre életre hívott művészeti foglalkozásokon vehetnek részt a diákok. A témanap összeállításakor többek között az alábbi programelemek közül lehet választani: tantermi színház, vitaszínház, szünetszínház, szabad szinkron, közösség- és csapatépítő társasjáték, rendhagyó irodalom- és drámaóra.

A komplex készségfejlesztő foglalkozásokat a KultUp műhelyében fejlesztik, a Déryné Társulat civil szervezetek, partnerintézmények és a civil szervezetek közreműködésével, ilyen pél­dául a Győri Nemzeti Színház, a kaposvári Csiky Gergely Színház, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, a Nemzeti Emlékezet Bizottság, a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Rákóczi Szövetség, az Epika Társulat, valamint a Ludwig Trupp. A program hosszú távú célokat is szolgál, hiszen a diákok és a pedagógusok visszajelzései alapján a szervezők folyamatosan alakítják.

Az országban egyedülálló módon a részt vevő iskolákban átfogó bemeneti és kimeneti méréseket végeznek, valamint hatásossági tesztet, amely az elégedettség mellett kultúra- és médiafogyasztási szokásokra is rákérdez. Sőt, a visszajelzések bővebb képet adnak a fiatal korosztálynak a színházhoz való viszonyulásáról is. A KultUphoz kapcsolható kutatás pedig lehetőséget ad arra, hogy egy országosan reprezentatív mintán ne csak a program és programelemek sikerességét mérjék, hanem a közösségépítésre gyakorolt hatásokat is.



Ezenfelül egy országos tehetségkutatót is életre hívnak, ami öt kategóriában zajlik: zenekari, ének, mozgás, próza, valamint dráma. A nevezés online történik, kategóriánként a legjobb tíz produkciót választják ki, amelyek meghívást kapnak a KultCamp döntőjére, ezenfelül egy online szavazáson a nézők is kiválaszthatják a kedvencüket.

A program csúcspontja a Déryné Fesztivál alatt, a Rákóczi Szövetséggel együttműködésben létrejövő KultCamp, azaz 450 diákot várnak a Déryné Fesztivál ideje alatt, július 19. és 23. között Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Táborban. A diákok többek között csapatépítő jellegű és készségfejlesztő játékokon, kvízesten, vezetett túrákon és sportversenyeken vehetnek részt. A tábori élményeken túl a fesztivál életérzést is megtapasztalhatják a színházi előadásokon és koncerteken való részvétellel.

Borítókép: KultUp program (Fotó: Érdi Róbert)