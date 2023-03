A most elindult pályázat hasonló célt szolgál, ezért a Petőfi Kulturális Ügynökség örömmel támogatja azt. Demeter Szilárd azt is felvetette, talán a program folytatása a Kárpát-medence egészét érinteni fogja, egy távolabbi jövőben pedig akár közös közép-európaiságunkról is beszélhet az újjáéledő szociográfiai irodalom.