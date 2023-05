1920-ban készült némafilm felújítására nyert támogatást az NFI Filmarchívum

Az ACE (Association des Cinémathèques Européennes – Európai Filmarchívumok Egyesülete) által szervezett, a Creative Europe által támogatott A Season of Classic Films elnevezésű program nemzetközi filmrestaurálási pályázatát az NFI Filmarchívum a Belga Királyi Filmarchívummal és Cinémathèque française-zel közösen benyújtott projektterve nyerte, A halál után című magyar némafilm teljeskörű restaurálására. A restaurálási munkálatok a NFI Filmlaborban fognak zajlani.

A ma esti Svenkben többek között e filmkincsről is szó lesz. E különleges némafilmről és az alkotás filmtörténeti jelentőségéről pedig Kurutz Márton, a filmarchívumi munkatárs beszél.

A filmet 1920-ban forgatták. Az akkori idők egyik legnagyobb sztárja, Deésy Alfréd rendezte ezt a filmet. Deésy egy igazi nagy kvalitás volt. 150 évvel ezelőtt született és a magyar filmgyártás első időszakának a legnagyszerűbb, illetve leglátványosabb filmjeit ő készítette

– mondja a Kurutz Márton. Hozzáteszi, hogy Deésy a Pasaréti Filmgyár – ami egykor a sztárfilmgyár nevet viselte – főrendezője volt, így pedig rengeteg film létrehozásában segédkezett.

A Belga Királyi Filmarchívumban megtalált A halál után ritka példája a némafilmkorszakban népszerű fantasztikus kísértetfilm műfajának. Azért is nagy jelentőségű, mert a korszakban készült 42 magyar fantasztikus némafilmből mindössze három maradt fenn.

A főszerepet a korszak kedvelt színésznője, Hollay Kamilla játssza, aki nemzetközileg is sikeres karriert futott be. A film gazdag színvilága és egyedi technikai trükkjei miatt is különlegesnek számít.

A Svenk adását 22.50-kor láthatják a Hír TV műsorán.

Borítókép: A halál után (Fotó: NFI)