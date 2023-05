Az idén harmincéves Nemzeti Kulturális Alap a Fehérlófia című film főhősének művészi megfestésével kívánja kifejezni tiszteletét és nagyrabecsülését Jankovics Marcell egykori NKA-elnök munkássága előtt. A mesét és címszereplőjét Jankovics Marcell örök érvényű mesefilmjén keresztül mindnyájan ismerjük. A városképet is meghatározó falfestményen a sétáló Fehérlófia egy modern város fekete színű sziluettjének hátteréből tekint le a járókelőkre. Az egész alakos hős karaktere arany- és narancssárga színekben ragyogó arcával és lángoló hajkoronájával a Napot szimbolizálva utal a film utolsó jelenetének sugallatára.

A alfestményen a sétáló Fehérlófia egy modern város fekete színű sziluettjének hátteréből tekint le a járókelőkre. Fotó: Mirkó István

Fehérlófia összetett karakterét ábrázolja az emlékfal

A Nemzeti Kulturális Alap életének meghatározó szereplője volt a tavaly májusban elhunyt Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, művelődéstörténész, az MMA tiszteletbeli elnöke, a nemzet művésze. Kétszer töltötte be az alap elnöki pozícióját (1998–2002, 2010–2011), amely időszak alatt számos maradandó intézkedésével az intézményt a kultúratámogatás egyik legjelentősebb pontjává tette. Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy Jankovics Marcell élete bizonyosság volt arra, hogy a művészetnek, a művésznek nemzetépítő küldetése és tudatformáló ereje van. Mint mondta, monumentális életművének megismertetése és ápolása nemes küldetésünk és kötelességünk. Bús Balázs, az NKA alelnöke beszédében kitért arra, hogy Jankovics Marcellnak a kultúra gazdagítása mellett a kultúra támogatása is szívügye volt. Kötelességüknek érzik ezért, hogy szimbolikus alkotásait és ezek hordozott üzeneteit életben tartva azokat az NKA szimbólumává tegyék. – Ezért választottuk a művész által megalkotott életfát ismét a Nemzeti Kulturális Alap címeréül, s így valósult meg a Fehérlófia összetett karakterét ábrázoló emlékfal is – fogalmazott Bús Balázs.