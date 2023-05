Kováts Adél kapta idén a Páger Antal-színészdíjat

Színészóriásokkal játszott együtt

Kováts Adél már kiskorában színésznő akart lenni. A soproni gimnáziumban belépett egy amatőr színjátszócsoportba. Érettségi után a Színház- és Filmművészeti Főiskola prózai szakára jelentkezett, de végül operett–musical szakra vették fel, ahol 1983-ban szerzett diplomát. Bár két évig gyakorlatos színészként a Vígszínházban játszott, nem került olyan darabokba, amelyekben Páger Antal is szerepelt. Pályafutását a Nemzeti Színházban kezdte, ahol prózai szerepeket alakított, és olyan színészóriásokkal játszhatott együtt, mint Kállai Ferenc, Sinkovits Imre és Bessenyei Ferenc. Ez idő alatt vendégként operettekben, musicalekben is fellépett. Természetes bájával hamar megnyerte a közönséget. Mintegy tíz évig volt a Nemzeti Színház társulatának tagja, majd 1992-ben szabadúszó művészként folytatta pályáját. Egy évvel később a Radnóti Színházhoz szerződött. Új szakasz kezdődött életében, amikor a Radnóti társulatának tagjaként megpályázta és 2015-ben elnyerte a polgári művészszínház ügyvezető igazgatói posztját, majd 2020-ban újabb öt évre meghosszabbították igazgatói kinevezését. Pályája kezdete óta tehetségét nemcsak színpadon, hanem a filmvásznon is bizonyíthatta, számos játék- és tévéfilmben, sorozatban vállalt szerepet, 2012-ben rendezőként is debütált David Harrower Blackbird című darabjával. Számos díjat mondhat magáénak, többek között 1992-ben Jászai Mari-díjjal, 2009-ben Kossuth-díjjal tüntették ki színházi és filmszerepekben egyaránt emlékezetes alakítást nyújtó művészetéért.