Szarka Tamás Kézfogás című dala Európa kulturális fővárosában

A Szarka Tamás által életre hívott kezdeményezés mára a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális eseménye lett. 2019 óta minden esztendőben több mint százezren adják elő együtt és egy időben a dalt világszerte a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Már évek óta létezett a dal, amikor berobbant a köztudatba, és elkezdték a nemzeti összetartozás himnuszaként emlegetni. 2019-ben Budapesten a Kossuth téren, 2021-ben az Országházban a Szent Koronánál, tavaly a komáromi Erzsébet hídon, idén pedig Veszprémben adja elő Szarka Tamás a Kézfogást több száz gyermek közreműködésével.

Idén már 150 ezren énekelnek és táncolnak Szarka Tamással (Fotó: Gálos Viktor)

– Első alkalommal, 2019-ben is láttam a regisztrált videókon, hogy nemcsak énekeltek, hanem meg is mozdultak a gyerekek, szerettek volna táncolni. Ezért idén már táncolunk is – mondta lapunknak Szarka Tamás. – A Magyar Állami Népi Együttes készített kérésemre három koreográfiát, hogy legyen minta azoknak, akik táncolni szeretnének. Csodálatos felvételeket kaptunk. Az egyik videón például az ünneplőbe öltözött gyerekek több helyszínen éneklik a dalt. Az egyik versszakot az iskola előtt, a másikat a templomban, a harmadikat az iskolakertben. A másik videón látunk 16 ovist, a következőn négyszáz középiskolást. Van, amikor saját zenekarral játsszák el az iskolások a dalt. Szépek és meghatóak ezek a felvételek, a közösségi oldalaimon mind megtalálhatók – tette hozzá.