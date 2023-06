A tihanyi alapítólevelet bemutató tárlat nyílt a tihanyi apátságban

Az apátság tájékoztatása szerint több rendezvényt is szervez a Tihanyi alapítólevél és korának élményszerű bemutatására. Június 24-én, a múzeumok éjszakáján két szakvezetés is indul a látogatóközpontból. A túrákon korabeli gregorián ének csendül fel, az érdeklődők találkozhatnak I. András királlyal és lovagjaival, megkóstolhatják és a szerzetesek által készített italokat és ételeket. Júliusban és augusztusban is lesznek speciális vezetések, életmódtörténeti és nyelvészeti fókusszal. Ezenkívül ingyenes hangversenysorozattal és levendulás programokkal várják az érdeklődőket a nyár folyamán a tihanyi bencések.