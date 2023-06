A világ legrégibb ikonjait láthatjuk a világ leghíresebb múzeumában

A művek az emberiség egész történelmét tükrözik – mondta a The Origins of The Sacred Image (A szentkép eredete) című kiállítás megnyitóján Rima Abdul Malak francia kulturális miniszter kedden.

Ezek a világ legrégebbi ikonjai és a művészet hatalmát jelképezik a barbársággal szemben

– tette hozzá a miniszter. Az ikonok a kijevi Bohdan és Varvara Hanenkóról elnevezett kijevi nemzeti szépművészeti múzeumból, az egyik legnagyobb ukrajnai múzeumból származnak. A múzeum gyűjteményét a háború kezdetén biztonságba helyezték, a történelmi épület jelenleg üresen áll.

A szentképeket tizenegy másik műalkotással együtt szállították megőrzésre Párizsba Lengyelországon és Németországon át május 10-én katonák és harckocsik kíséretében, a konfliktusövezetekben rekedt nemzeti örökségek megmentésére létrejött nemzetközi szövetség (ALIPH) pénzügyi támogatásával.

Olekszandr Tkacsenko ukrán kulturális miniszter közölte, hogy eddig többnyire kortárs műveket menekítettek külföldre, hogy biztonságba helyezzék őket az orosz támadások elől.

A VI. és VII. századból származó ikonok, amelyek a bizánci kereszténység szentjeit ábrázolják, november 6-áig tekinthetők meg a világ legnagyobb múzeumában.

A többi ikon a Louvre-ban marad kutatási célokból, és első ízben elemzik és tanulmányozzák itt őket.

A párizsi múzeum bizánci művészetek igazgatóságának megnyitását tervezi 2027-ig mintegy 3000 négyzetméteren.