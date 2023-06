Büszkeség: tehetséges kortárs magyar üvegművészek munkáit csodálhatja a közönség Velencében

A velencei Ateneo Venetóban mutatkozhat be a Glass Art NOW! című, csoportos magyar üvegművészeti kiállítás szeptember elseje és tizenötödike között a hetedik The Venice Glass Week nemzetközi üvegművészeti fesztiválon.

A Glass Art NOW! tárlatot először a 2022 az üveg nemzetközi éve regionális záróprogramjaként a belgrádi Iparművészeti Múzeumban rendezték meg; a Venice Glass Week lesz a nemzetközi utazó kiállítás második állomása – emlékeztetnek a szervezők az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben.

Kiemelik,

a Glass Art NOW! az anyag művészi feldolgozásának széles skáláját mutatja be a magyar üvegművészetben: hideg- és melegüveg-technikák, öntés és üvegfúvás, laminált, ragasztott, fújt, csiszolt, polírozott, fényezett, homokfúvott üveg egyaránt látható lesz.

A belgrádi kiállítás szakmai sikere vezetett ahhoz, hogy Rainald Franz, a bécsi Iparművészeti Múzeum (MAK) munkatársa és a Venice Glass Week egyik nemzetközi szakmai kurátora felkérte a Bohus-Lugossy Alapítványt arra, hogy mutassa be a magyar üvegművészetet Velencében – idézi fel a közlemény.

„A Bohus-Lugossy Alapítvány intézményi együttműködést kezdeményezett hazai és nemzetközi szereplőkkel a Magyar üveg ezer éve munkacímet viselő Kárpát-medencei üvegtörténeti kutatásban való részvételre, így a kiállításon megjelenő történeti üvegmunkákat ezen intézmények gyűjteményeiből, valamint magángyűjteményekből válogatjuk ki” – idézi a közlemény Bohus Esztert, az alapítvány alapítóját.

A kiállítás kurátora Szilágyi B. András művészettörténész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) adjunktusa és a Bohus-Lugossy Alapítvány szakmai vezetője, valamint Dohnál Szonja művészettörténész, a veszprémi Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese, főkurátora, a Laczkó Dezső Múzeum volt üveggyűjteményi kurátora lesz.

„Célunk, hogy egy olyan kortárs anyagot állítsunk össze a velencei tárlatra, amely a magyar kortárs üvegművészet gondolati és technikai megvalósítási sokszínűségét reprezentálja. Ezért döntöttünk úgy, hogy a kiállításon szereplő kortárs üvegművészeket pályázati úton, szakmai zsűrizés alapján választjuk ki” – mondta el a közlemény szerint Szilágyi B. András.

Mint a szervezők kiemelik, több üvegművész új alkotással készül pályázni. A meghívásos pályázat elbírálását követően, július közepén a Bohus-Lugossy Alapítvány a MOME-val együttműködve hutanapokat szervez, ahol a kiválasztott alkotók elkészíthetik a kiállításra szánt munkáikat az alapítvány anyagi támogatásával – áll a közleményben.

Borítókép forrása: a Glass Art Now hivatalos közösségi oldala (a képen Lukácsi László „Gold Snail” című munkája látható)