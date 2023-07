A balatonudvari sírkövektől a párizsi Pompidou Központig – 90 éves Keserü Ilona

Keserü Ilona közelgő születésnapjának évfordulója alkalmából 2023 tavaszán az életmű anyagából retrospektív kiállítást rendezett a budapesti Q Contemporary magánmúzeum. Az év során ünneplés várható Pécsett is, ahol a művész a sok évtizedes művészetpedagógiai programjának és a Pécsi Egyetem Művészeti Karán kialakított doktori iskola megalapításának köszönhetően különös tiszteletnek és megbecsülésnek örvend. Ebbe az ünnepségsorozatba kapcsolódik be a Keserü 90. című köztéri fotókiállítás is, melynek vezérfonala a művész egyik legfontosabb inspirációs forrásának tekintett balatonudvari sírkövek emlékanyaga. A július 15-én Balatonudvariban nyíló tárlat a debreceni Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ koordinálásával, az Együtt Balatonudvariért Egyesület együttműködésében valósul meg. A projekt kurátora Zsikla Mónika.

Keserü Ilona Narancs–Rózsa közelítés című festménye (2000). Forrás: Q Contemporary Collection

Az 1933-ban Pécsen született Keserü Ilona közel hét évtizedet felölelő munkásságát széles körben ismeri a hazai és a nemzetközi közönség, a Modem 2008-ban kiállítást is rendezett a művész életművéből. Munkái a legnagyobb nemzetközi múzeumok, mint a párizsi Pompidou Központ, az aacheni Ludwig Museum, a berlini Nationalgalerie, a szöuli National Museum of Contemporary Art vagy a washingtoni National Museum of Women in the Art gyűjteményeit gazdagítják.

Az életművet alapjaiban meghatározó motívumok közül Keserü számára az egyik legfontosabb, mintegy ösztönös alapmotívum a középen nagy ívben befűződő hullám, mely formát 1967-ben a balatonudvari temető szív alakú barokk sírkövein látta megelevenedni.

A Keserü 90. köztéri fotókiállításon a reprodukciók formájában bemutatott alkotások és a korabeli dokumentumok szorosan kapcsolódnak ehhez az életrajzi eseményhez.

Az 1967 folyamán kibontakozó Sírkövek-sorozat egy új periódus nyitányát jelentette az életműben. Monográfusa, Aknai Katalin megfogalmazásában: „A balatonudvari temető késő barokk népi sírköveinek keserüi feldolgozása a magyar művészettörténet-írás legtöbbször leírt, legjobban dokumentált (reprodukált), sokat hivatkozott története lett.” A sírkövek asszociációkban gazdag formái központi jelentőségűvé váltak a művészetében, és rendszeresen visszatérő alakzatokként maradtak jelen az 1960-as évek végétől készülő textildomborításokon, a későbbi vaskarc- és sokszorosított grafikai sorozatokon, valamint a festményeken.

A kiállítás a különböző pályaszakaszokból válogatott emblematikus művek reprodukcióin keresztül igyekszik felrajzolni a sírkőmotívumhoz kapcsolódó keserüi univerzum 1967-es évtől napjainkig terjedő történeti ívét. A kiállítás a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa támogatásával valósult meg.

Borítókép: Keserü Ilona (Fotó: Archív/Keserü Ilona)