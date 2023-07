Edda akusztik koncert várja a rajongókat Gödöllőn

Egyszerűen beleszerettünk a műfajba, mert annyira egyszerű, és közben annyira nagyszerű is. Azóta az elmúlt évtizedekben minden évben vannak alkalmak, ahol mindenféle nagyzenekari fellengzősség nélkül, ilyen puritán egyszerűséggel adjuk elő a repertoárt. És összességében kiválóan működünk így is, hiszen ez a verzió kíméletlenül megmutatja az Edda Művek hitvallását is, hogy nálunk a zene az első, nincs rejtegetnivalónk.