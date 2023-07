Különleges kamerát vásárolt meg a Nemzeti Filmintézet

– A Hungarika kutatás egyik lényege és nagyon fontos alappillére az, hogy folyamatos és nagyon bensőséges kapcsolatot ápoljunk hasonló külföldi intézmények hasonló kutatóival, mint amilyenek mi vagyunk – mondja Kurutz Márton, az NFI Filmarchívum kutatási menedzsere a Svenk ma esti adásában. Hozzáteszi, hogy sokszor gyümölcsöző az ilyen barátság, az ilyen kapcsolat.

A Pathé francia cég által gyártott kamerát megvásárolta az NFI (Fotó: Svenk)

Így került elő ez Pathé-kamera is. Ennek különlegessége, s azért is fontos a magyar filmarchívumnak, hogy 1923-ban, amikor a Pathé cég Kolozsvárra érkezett Janovics Jenő meghívására az első erdélyi magyar játékfilm forgatására, akkor egy ilyen kamerát hoztak magukkal.

Sőt, csatlakozott a csapathoz a Franciaországban tanult magyar operatőr, Polik Dezső is. Kurutz Márton felhívja arra is a figyelmet, hogy Polik Dezső születésének évfordulóját ünnepelhetjük ebben az évben.

– Polik Dezső itt maradt Magyarországon, s bizonyíthatóan ezzel a kamarával forgatták a többi erdélyi némafilmet is. Azonban Polik elment Budapestre. S a szűkre szabott életében – hiszen valami fertőzésben halt meg a húszas évek elején – már csak egy-két filmet tudott leforgatni.

Viszont ez a Pathé-kamera, aminek egy másik darabja ott marad Kolozsváron, és fényképek bizonyítják, hogy ezzel forgatták az összes többi kolozsvári magyar játékfilmet.

Ez körülbelül ötven játékfilm lehetett.

A Nemzeti Filmintézet Mozgóképes Hungarika Kutatási Programjának fontos eleme, hogy a Pathé márkájú kamerák és az ezekhez kapcsolódó történetek is előkerüljenek – szögezi le a kutatási menedzser.

Borítókép: Jelenkép A tolonc című filmből (Fotó: NFI)