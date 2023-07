A középkorban a mai Csikós udvar környékét minden oldalról fal vette körül, ez a terület a budai Vár védelmi rendszerének része volt. Ebben a falszorosban jött létre a török időkben az Újnegyed nevű városrész, amelynek végében Karakas Mehmed budai pasa 1620 körül emeltetett tornyot – idézte fel a felújított épület csütörtöki megnyitóján Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A megújult Karakas pasa tornya, háttérben a lovarda és a Budavári Palota épülete látszik Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az eredeti, török kori tornyot még a XIX. század végi, Ybl Miklós vezette építkezések során bontották le, a mai Karakas pasa tornya a II. világháború után épült. A Csikós udvar többi épületét, a főőrséget, a Stöckl-lépcsőt és a lovardát azonban a kommunizmusban ideológiai okokból elbontották.

Sikota Krisztina hangsúlyozta: a Nemzeti Hauszmann-program során végzett helyreállítás valódi újjászületés, hiszen a budavári Palotanegyedben rekonstruált épületek új kulturális helyszínekként várják a látogatókat.

A városrész századfordulós szépségét helyreállítjuk az elpusztult épületek visszaépítésével, ugyanakkor megőrizzük azokat a helyszíneket, amelyek új funkcióval tudják kiszolgálni a mai igényeket

– fogalmazott. Elmondása szerint a torony új külsőt kapott, és belső terei is megújultak. A benne működő kávézó és mosdó lehetőséget nyújt a megpihenésre, és itt nyílt meg a budavári Palotanegyed hetedik információs pontja is, ahol jegyet is lehet váltani a látnivalókba, aktuális programokra.

A torony mellett kialakított török kertbe öt színben pompázó rózsabokrokat, fügefákat, vadszőlőt, törpeorgonát és birsalmafát ültettek, ezek mellett mór stílusú díszszökőkút teremt itt keleti hangulatot – közölte Sikota Krisztina. Karakas pasa tornya a Szent György tér felől lépcsőn, a Palota út és a Csikós udvar felől pedig lifttel is megközelíthető.

Borítókép: A török kert, háttérben a megújult Karakas pasa-toronnyal a budai Várban (Fotó: MTI/Kovács Tamás)