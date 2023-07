Az immár 22 esztendős, Szegeden megalakult társaság, azaz a Mészáros Tamás, Molnár Gábor, Vavra Bence, Wodala Barnabás és Németh Miklós alkotta formáció szép sikereket, pontosabban hat nagylemezt, hat nemzetközi és magyar díjat, valamint számos jelölést, elismerést tudhat magáénak. Hallottuk őket már a Kettesben jó című dalt előadni, melyet sokan a Sherlock Holmes nevében című ifjúsági film végefőcím-dalaként ismernek, de daloltak már Laár Andrással, Szekeres Adrienn-nel, Szolnoki Péterrel a Bon bon együttesből vagy éppen a Magna Cum Laude csapatával.

A Fool Moon csapata. Fotó: Fool Moon együttes

Többek között azok a kisebb és nagyobb diákok is megkedvelhették őket, akik a „Mi fán terem az a capella?” előadáson ültek és Bobby Mac Ferrin legendás dalát – Don’t worry, be happy”– a Fool Moon produkciójában hallották először. A Fool Moon több alkalommal fellépett már az Eurovíziós Dalfesztiválon, sőt egy saját sorozat, azaz a Fool Moon Acapella Fesztivál is a nevükhöz fűződik, melyet 2004 óta szerveznek, hogy hazai és külhoni fellépőket is megismertessenek a közönséggel.

Ezúttal Kecskeméten láthatjuk majd őket, a Neumann 2023 programév meghívott vendégeiként. A minőségi zenei produkciókat felvonultató sorozat minden korosztálynak szól, ugyanakkor az egyetemi ifjúság színvonalas szórakoztatását is fontosnak tartja, ezt példázta korábban Borbély Mihály és a Polygon, vagy a Tanboren Trió koncertje is. Az apropót Neumann János születésének 120. évfordulója adta, ennek alkalmából a Neumann János Egyetemért Alapítvány kezdeményezte a Neumann 2023 programot.

A Neumann Egyetem névadója, Neumann János matematikus, fizikus. Fotó: wikipedia

A szervezők hatvan eseményt terveztek erre az időszakra, melyek közül huszonnégy már sikeresen lezajlott. A Neumann Vibes sorozatban egy négyrészes koncertsorozat is szerepel, melynek első két felvonása már része is a nyári programnaptárnak, ráadásul egyedi városi helyszínekre tervezve. Aki tehát fogékony az igényes és humoros, ugyanakkor hangulatos nyáresti dalokra, látogasson el Kecskemétre a Romkertbe július 14-én!

Borítókép: A Fool Moon a capella együttes (Fotó: Fool Moon Együttes)