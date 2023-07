A hangulatos, helyzetkomikumokkal fűszerezett filmrészletek és Latabár Károly fergeteges humora, Soós Imrével közös jelenetei felidézése mellett Peller Károly mesél nekünk. Többek között arról, hogy mint operettszínész, az elmúlt huszonöt év során a táncos-komikus szerepben érezte magát a leginkább önazonosnak, adottságainak köszönhetően, mostantól azonban inkább a rendezés foglalkoztatja.

Peller Károly a Civil a pályán című film kapcsán mesél. Fotó: Hír TV

És nem véletlen, hogy éppen őt kérdezik a Civil a pályán című film kapcsán a műsorvezetők, mivel a Latabárné fia című 2022-es, Győrei Zsolt rendezte monodrámában ő alakította Latabár Kálmánt. A többgenerációs színészcsaládból származó „Latyi” életét és édesanyjával való meghitt kapcsolatát is megmutató alkotás különleges kihívás volt Peller Károly szakmai útján. Ez utóbbi előadásból is láthatunk néhány emlékezetes részletet.

Keleti Ágnes fiát kérdezi Zavaros Eszter és Csatári Bence. Fotó: Hír TV

De hogy a sportról ne csak jelképesen essen szó, eláruljuk, hogy a műsorban egyik leghíresebb sportolónőnk, az immár legidősebb élő olimpiai bajnoknőnk fia is szerepel. A nézők ugyanis találkozhatnak a 102 esztendős Keleti Ágnes fiával, Bíró-Keleti Rafaellel is, aki öt nyelven beszélő divattervező, régi és friss családi emlékeket mesél örökké aktív édesanyjáról, valamint a gyerekkori sportok történetét is felidézi.

Novotny Zoltán is különleges történetekkel érkezett. Fotó: Hír TV

Mindezek mellett a stúdióban itt lesz Novotny Zoltán is, a Magyar Sportújságírók Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Ő ezúttal nemcsak a film érdekességeit, személyes történeteit, hanem a sport legszebb időszakát emlegeti fel, vívóink eredményeitől az ökölvíváson át a futballválogatott számos góljáig.

Ismét érdemes lesz a szombat esti Szélesvásznú történelem epizódja elé leülni és elutazni az ötvenes évek világába a Civil a pályán című filmmel.

Borítókép: A két műsorvezető és Peller Károly (Fotó: Hír TV)