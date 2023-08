Egymásnak estek az internetezők az Eufória színészének halála miatt

Mi lesz az Eufória harmadik évadának sorsa, miután nemrégiben 25 évesen meghalt a sorozat egyik legnépszerűbb szereplője, Angus Cloud? – ez a kérdés foglalkoztatja a rajongókat a színész halálhíre óta. A felvetéssel kapcsolatban alapvetően három tábort alkotnak az internetezők:

Egyesek amiatt aggódnak, hogy törlik a harmadik évadot. Mások azt sürgetik, hogy töröljék a harmadik évadot. Megint mások érzéketlennek nevezik, hogy erről egyáltalán vita dúl.

„NE TÖRÖLJÉTEK A SOROZATOT!!! Folytassátok a showt, készítsetek egy megemlékező epizódot! Az Eufória a legjobb sorozat, remek történettel és szereplőkkel. 100%, hogy folytatni kell! RIP Angus” – írta például az egyik rajongói csoportban egy első csoportot erősítő.

„Remek karaktere volt. De vannak más remek karakterek is. Várom már az új évadot!” – üzente egy másik.

„Bármennyire is szeretem az Eufóriát, nem tudom elképzelni Angus nélkül” – kesergett ugyanakkor egy felhasználó a második táborból.

„Annyira fáj. Töröljétek a sorozatot kérlek” – írta ki Twitterre (X) egy rajongó.

Még csak most halt meg, de arra gondoltok először, nehogy töröljék az Eufóriát? Eredjetek a pokolba!

– hábordott fel egy, a harmadik kategóriába tartozó néző.

„Abba tudnátok hagyni ezt a töröljétek a showt vitát, és mutatnátok egy kis tiszteletet? Egy ember éppen meghalt” – fogalmazott egy másik.

Az HBO mindenesetre egylőre semmilyen információt nem közölt arról, hogy milyen elképzeléseik vannak. Az egy korábbi bejegyzésükből kiderült, hogy mindenképpen terveztek a harmadik évaddal, de annak időpontja a forgatókönyvírók sztrájkra miatt már egyébként is 2025-re csúszott. Egy korábbi nyilatkozatából azt is lehet tudni lehet, hogy számoltak a drogdíler „Fezt” alakító Angus Clouddal, sőt komoly szerepet szántak a közönségkedvencnek, amit ő izgatottan várt. Az bizonyos, hogy bármilyen forgatókönyvet is terveztek, azt alaposan át kell majd írni.