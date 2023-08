Filmbe illően indult az Eufória 25 évesen elhunyt sztárjának karrierje

A gyakorlat – angolul street casting, tehát utcai szereplőválogatás – egyébként egyáltalán nem szokatlan, sőt a filmszakmában egyre népszerűbb, mert a képzetlen színészek olykor bizonyos szerepekben hitelesebb alakítást tudnak nyújtani, és persze a merítés is sokkal nagyobb.

Érthető módon a fiatalember, aki akkoriban egy étteremben dolgozott, eleinte hitetlenkedve fogadta az ajánlatot, sőt azt hitte, valamilyen átverés áldozata.

„A kinézete álmodozó volt. A hangja lakonikus és melodikus, mintha altatódalt énekelne, mikor beszélt” – festette le az első találkozást a szakember. Végül egy papírdarabra felírta a telefonszámát, és nem is kellett sokat várnia – másnap már üzenetet is kapott. Hamarosan megszervezték a meghallgatást, ami felülmúlta várakozásait. – Úgy adta elő a párbeszédet, mintha önmaga lenne. Teljesen természetesen jött ki belőle – magyarázta.

Habár „Fez” karaktere az eredeti tervek szerint nem lett volna az Eufória állandó szereplője, a nézők állítólag beleszerettek, így nem is volt kérdés, hogy Angus Cloud a második évadban is szerepelni fog, sőt nagyobb figyelmet kap. Sőt a színészkedés annyira bevált neki, hogy azóta más, egész estés filmekben, így a North Hollywoodban (ebben mások mellett Vince Vaughn is játszik) és a The Line-ban, illetve videóklipekben is felbukkant.

Kérdés, hogy a hirtelen jött sikert mennyire tudta kezelni, a család szerint mentális problémákkal küzdött, és sajtóhírek szerint a kábítószerrel is meggyűlt a baja.

Angus Cloud halálának pontos körülményei még mindig nem ismertek. A fiatalember nem sokkal korábban veszítette el édesapját, ami nagyon megviselte. Sajtóhírek szerint az anyja talált rá, „túladagolás gyanújával” hívta a 911-et.

Borítókép: 2021. november 18-án Los Angelesben készített kép Angus Cloud amerikai színészről. Az Eufória című sorozatból ismert Cloud 2023. július 31-én, 25 éves korában hunyt el (Fotó: MTI/AP/Invision/Richard Shotwell)