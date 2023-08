Az Origó tudósítója úgy fogalmaz, a Sziget Fesztivál visszatért a gyökereihez, legalábbis egy napra, ahol a hippi bandák 1969 szellemét idézték, s az első napon egyfajta időutazásban lehetett része a fesztiválozóknak. Ennek az állításnak a hátterében főként a nagyszínpad húzónevét jelentő Florence and the Machine állhat. Az énekesnő, Florence Welch földanyához, vagy még inkább folyótündérhez hasonlóan lenge öltözetben (egy pongyolához hasonlító, fodros, néha villantós ruhakölteményben) cikázott a színpadon. Nemcsak éteri hangjával kápráztatta el a közönséget, hanem azzal is, hogy számos alkalommal közel ment a rajongókhoz. Közvetlensége és kirobbanó energiája átütő erejű lett volna, ám túlnyomó részben lassabb, hallgatósabb dalokat választott, amik összességében nem tettek jót a fellépésnek.

Ennek az egyik oka az, hogy nagy százalékban az új, Dance Fever című albumról válogattak a setlisthez, amelyeket néha váltott fel egy-egy jóval ismertebb nagy sláger. Egy nagy átveréssel is borzolta a kedélyeket a formáció: már régen oszladozni kezdett a tömeg, mikor nekikezdtek a ráadásnak. A teátrálisan befejezett Restraint című szám után nehéz volt elképzelni a folytatást, és nagy szünet előzte meg a plusz két dalt, amit a teljes sötétségbe boruló színpadkép csak tovább erősített.

– Tavaly még jócskán érződött a Szigeten a járvány utóhatása, hiszen bár a fellépőkön nem spóroltak a szervezők, olyan A-kategóriás sztárok váltották egymást, mint Dua Lipa vagy Justin Bieber, minden mással kapcsolatban azonban szűkmarkúak voltak. A rendezvényen a korábban megszokott dekorációk elmaradtak, semmi késztetést nem éreztünk arra, hogy elvesszünk a forgatagban a különböző installációk között, inkább azt a hatást keltette a helyszín, mintha egy bevásárlóközpontban bolyonganánk – írja az Origó tudósítója.

Hangulatában a korábban megszokott design- és fényelemek jellemzik a Szigetet, amelyek a tavalyi megoldásokhoz képest egyértelmű javulást mutatnak.

A mobil vécéket pedig vízöblítéses konténeres mosdókra cserélték, amik nemcsak jobban mutatnak, hanem a kényelmi faktort is növelik. Habár elvileg minden ételes standnál bevezették az úgynevezett low budget szekciót, és nem sokkal lehet drágább az étel, mint Budapesten általában, azért a Szigetre továbbra se az menjen, aki spórolni akar – a kaja nem igazán pénztárcabarát. A fesztiválozás idén egyébként jelentősen drágább mulatság, mint az előző években, erről korábban itt írtunk. A különleges táplálkozási igényekre viszont jobban figyelnek, így a vegetáriánusok, vegánok és az életallergiával küzdők is több lehetőség közül válogathatnak. Kitelepült viszont az Aldi, így aki olcsóbban akarja megúszni a szórakozást, az is találhat magának megfelelő opciót.

A nagyszínpadot a holland Son Mieux nevezetű popcsapat nyitotta, őket követte a Foals, amely már jóval nagyobb névnek számít. A sorban Sam Fender következett, aki tavaly sokaknak szívfájdalmat okozott azzal, hogy néhány órával a kezdés előtt lemondta a fellépését gégegyulladásra hivatkozva, most azonban kárpótolta a rajongóit – olvashatjuk az Origó beszámolójában, amely szerint a mai napra rá kellett pihenni. Az idei Sziget valószínűleg leglátványosabb produkciója érkezik ugyanis. Az Imagine Dragons az egyetlen előadó, amely hat kamionnyi felszereléssel érkezik a rendezvényre.

