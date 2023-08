Keresztény hite miatt került feketelistára Hollywoodban Herkules megformálója

Keresztény hite és konzervatív nézetei miatt került feketelistára Hollywoodban Kevin Sorbo – írja a New York Post. Az 1995-ben indult, világszerte népszerű tévésorozat, a Herkules egykori főszereplője a lap szerint először akkor vette észre, hogy kiszorult a filmes világból, amikor szétváltak az útjai ügynökével.

Kevin Sorbo és felesége, Sam (Fotó: Chris Delmas/AFP)

Aki annyi éven át volt a menedzserem és ügynököm, azt mondta nekem, hogy nem adhatunk neked több munkát, mert keresztény vagy és konzervatív

– mondta Sorbo a Fox Newsnak.

Szinte nevetnem kellett, hiszen ez egy olyan iparág, amely toleranciát kiált, miközben egyirányú utca. Szólásszabadságot hirdet, de Hollywood is egy egyirányú utca, és ez nagyon rossz. De én szeretem ezt az iparágat, szeretem a filmeket és a tévét

– tette hozzá a 64 éves színész.

Kevin Sorbo szerint mostanában nagyon nagy a megosztottság Amerikában, és ezt a fősodratú média, a filmek és a televízió is támogatja. – Én nem táplálok ilyen haragot az emberek iránt, nekem más a nézőpontom – jelentette ki.

– Még a Linkedin is lenyomott – tette hozzá Sorbo, megjegyezve: nem szeretik az igazságot. – Azt írtam Twitteren [most X – a szerk.], hogy több összeesküvés-elméletre van szükségem, mert az enyémek mind igazzá váltak. De a Facebook bocsánatot kért, amiért letiltottak, pedig igazam volt? Nem, mert nem szeretik az igazságot – mondta Sorbo.

Sorbónak az 1995-ben bemutatott, hat évadot megélt Herkules című (eredetileg Hercules: The Legendary Journeys) sorozat hozta meg a hírnevet. Azóta több más filmben is szerepelt, így például Gene Roddenberry Androméda című sorozatában, vagy a 2008-as Spárta a köbön (Meet the Spartans) című filmben, ahol Leonidasz király kapitányát alakította.

Borítókép: Kevin Sorbo Herkulesként (Forrás: NBC)