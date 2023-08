Nagy dolgok történnek az Aradi Kamaraszínház háza táján

Az aradi színház művészeti és produkciós titkára, Fekete Réka vehette át Arad város Kiválósági díját az aradi magyar színjátszás népszerűsítésében végzett munkája elismeréseként – olvashattuk a társulat közösségimédia-felületén. Nem egyedi eset, hogy a csapatot a város is elismeri, hiszen a tagok közül Éder Enikő színművész 2012-ben, Harsányi Attila színművész 2015-ben, Tapasztó Ernő színész-rendező pedig 2013-ban vehette át a kiválósági díját.

Fekete Réka vehette át a kiválósági díjat (Forrás: Facebook)

De nem csak ezzel büszkélkedhetnek az aradiak. Olaszországban, a nemzetközi Shakespeare-fesztiválon (Verona Shakespeare Fringe Festival) vendégszerepelt az Aradi Kamaraszínház és a Szegedi Pinceszínház III. Richárd című előadása. Veronában az augusztus 24–31. között tartott seregszemlén a világ legizgalmasabb Shakespeare produkcióit láthatja a közönség, hét ország képviselteti magát csaknem tíz előadással. A világhírű örmény rendező, Karo Balyan álmodta színpadra a királydrámát, amelyet tavaly nyáron mutattak be Szegeden. Nagy sikerrel játszották korábban a III. Richárdot a Jereváni Nemzetközi Shakespeare Fesztiválon.

Tapasztó Ernő rendező-színész a III. Richárd címszerepében (Fotó: Ida Jusztina, forrás akamara.ro)

Nem csak az angol drámával, hanem Amadeus című előadásukkal is taroltak. A 29. Nagybányai ATELIER Nemzetközi Színházi Fesztiválon két díjat is nyert az Aradi Kamaraszínház és a Szegedi Pinceszínház koprodukciója. Tapasztó Ernő, az Aradi Kamaraszínház művészeti vezetője a Legjobb rendező díját érdemelte ki az Amadeus előadásért, Sebők Maja színművész az előadásban nyújtott alakításáért, Constance szerepéért a Legjobb női alakítás kategóriában nyert díjat. Az ATELIER az egyik legrangosabb romániai színházi esemény, ahol az aradiak eddig összesen tíz díjat zsebeltek be.

Borítókép: Sebők Maja az Amadeus című előadásban (Forrás: akamara.ro)