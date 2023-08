Otthon azt tanultam, hogy őszintén kell élni

Csík Jánost a közönség a népzenei előadásairól ismeri, most viszont új zenei világot mutat meg. A közelmúltban ugyanis egy különleges formációval, a Mezzo együttessel is elkezdett dolgozni. Dalaikban a magyar népzene dallamai keverednek a jazz lendületes ritmusával. Az egyedi hangzású koncertekre mindegyik művész a saját hátteréből emeli ki a dallamokat. Itt is megszólal az autentikus népzene, azonban sok olyan dolgot meg tudnak csinálni, amit esetleg más produkciókban nem – emelte ki a hegedűs. Fontosnak tartja, hogy aki előadóművészetre adja a fejét, az mindig igyekezzen az emberek mosolyát és szeretetét megnyerni. – Én úgy hiszem, hogy az az igazi öröm, amikor az emberek arcát megpillanthatom a színpadról vagy egy klubban. Ez mindig arra készteti az embert, hogy jól tegye a dolgát – fűzte hozzá Csík János.

Borítókép: Csík János boldogan gondol vissza az elmúlt 35 évre (Fotó: Mirkó István)