A Sándor-palota kinyílik vasárnap a látogatók előtt

A Sándor-palota honlapján elérhető közlemény szerint, a látogatók 10 órától 18 óráig tekinthetik meg az épületet.

Látogatók a Sándor-palotában 2022. május 14-én (Fotó: Móricz István/Bors)

A nyílt nap programjai a palota előtti Szent György téren kezdődnek, délben zenés őrségváltás zajlik Budapest Helyőrség Zenekara részvételével, 10 órakor és 14 órakor pedig a Magyar Honvédség Központi Zenekara térzenével várja a közönséget.

Az érdeklődők megismerkedhetnek továbbá a Sándor-palota történetével és megtekinthetik azt a szalont is, amelyben Novák Katalin négyszemközti megbeszélést folytatott Ferenc pápával a katolikus egyházfő magyarországi látogatása idején, és azt is megtudhatják, hogy a köztársasági elnök hol fogadja a Magyarországra látogató államfőket, vagy épp hol adja vagy veszi át a nagykövetek megbízóleveleit – ismertették.

Körbejárhatók olyan, évszázadokon át reprezentatív funkciót betöltő történelmi helyiségek is, mint a Tükörterem, a Mária Teréziát ábrázoló festménnyel díszített Vörös szalon, a Gobelin- vagy Boucher-teremnek is nevezett neobarokk bútorzatú Kék fogadószalon és az Empire szalon is.

A belépés ingyenes és érkezési sorrendben történik, előzetes regisztrációra nincs lehetőség

– olvasható a Sándor-palota közleményében.