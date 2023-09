Nagyvárosi vándorok zenéje

Színes ruhák forgataga, erővel teli, kifejező táncok, szívünkig hatoló ének, vibráló ritmusok, hangulatok és fények váltakozása virtuóz cigányzenével kísérve – mindez érzékelhető a Magyar Állami Népi Együttes legújabb előadásában. Közleményükben olvashatjuk, hogy egy olyan színházi élményt nyújtó zenekari koncert született meg, amelyben a zene, tánc és a vizuális elemek egyedülálló összhangja egy különleges utazásra invitálja a közönséget múlt és jelen között. Az előadás zenei szövetében a népzene mellett helyet kap a hagyományos városi cigányzene, a magyar nóta és a csárdás, valamint a jazz és az etnikus cigány világzene is. A nagy ívű zenei tablót a Magyar Állami Népi Együttes táncosai hagyományos és modern táncelemekkel, változatos és sokszínű koreográfiákkal teszik még izgalmasabbá. A magyar néptánc vibráló ritmusai és a kirobbanó energiájú cigányzene összefonódása által a produkció egyfajta kulturális barangolás a városi pezsgés és a hagyományos vidéki élet között. A táncjelenetek színpompás kavalkádja a hagyomány és az innováció összefonódását mutatja be.

Radics Ferenc prímás és zenekara Kubinyi Júlia énekét kíséri. Fotó: Kurucz Árpád

Rendhagyó zenekari koncert

A látványos előadás helyszíne a zenével együtt folyton változik. Mint Farkas Máté rendező-koreográfustól megtudtuk, ez egy szimbolikus tér, amely hol egy nagyvárost, hol egy vidéki éttermet, hol egy erdélyi falut vagy egy balkáni táncmulatságot jelenít meg a cigányzene főszereplésével. A műsor középpontjában Radics Ferenc prímás és zenekara áll, akik hihetetlen virtuozitással szólaltatják meg hangszereiket, és képesek a városi cigányzene nagy múltú hagyományait ma is interpretálni. A tánckoncert folyamán a nagyvárosi vándorok útjának részesei lehetünk. Az élet humoros és tragikus elemei is megelevenednek, mély érzelmi pillanatok tanúi lehetünk, de az út végén feledhetetlen élménnyel térhetünk haza. A nagyvárosi vándorok és a nézők is.

Beszélgetésünk során Farkas Máté kiemelte a Magyar Állami Népi Együttes sokszínű repertoárját, amelybe beletartoznak az autentikus bemutatók, a magyar és külföldi zeneszerzők műveire épített műsorok, valamint a színházi, dramatikus darabok. Mint mondta, így született meg a vezetők elgondolása alapján a koncertműsor ötlete, ami eddig hiányzott a kínálatból: