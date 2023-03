Táncelőadások és kiállítás a Hagyományok Háza programjában

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a takarékosság jegyében az intézmény működtetése átalakult, mivel több épületüket be kellett zárni, köztük a Fő utca 6. szám alatt működő Magyar Népi Iparművészeti Múzeumot is. – Az újratervezést követően az a döntés született, hogy a főépületben folytatódjon a szakmai munka, így a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum beköltözött a Hagyományok Háza Corvin téri főépületébe. Ez azt jelentette, hogy mintegy tizenegyezer műtárgy került át hozzánk, a főépületbe – mutatott rá Both Miklós, hozzátéve: a múzeum kiállítótérként megkapta a Kallós Zoltán termet, ahol a jövőben több nagy kiállítást is terveznek, s itt nyílik meg március 30-án a Sisi és a népművészet – A csipke vonzásában című tárlat. Mint mondta, a kiállítás létrehozásában több társintézménnyel, köztük a Néprajzi Múzeummal, a Magyar Nemzeti Múzeummal, az Iparművészeti Múzeummal, a Postamúzeummal, a halasi Csipkeházzal, a Gödöllői királyi kastéllyal, a Túri Fazekas Múzeummal, az NFI – Filmarchívummal, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének Rajz- és Fotótárával, valamint a BTK Zenetudományi Intézettel is együttműködtek.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója. Fotó: Hagyományok Háza

Sokszínű programokkal készül tavasszal a Hagyományok Háza

A főigazgató beszélt arról a sokrétű munkáról, amely a Hagyományok Házában zajlik, és kiemelte, hogy a kiállításaikon a jövőben is szeretnének a nagy társintézményekkel együttműködve, nagyobb kontextusban bemutatni egy-egy témát. Both Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy a Múzeumok éjszakáján az érdeklődők mintegy látványtárként megtekinthetik majd a pincében történt átalakulást.

A sajtótájékoztatón elérhető áprilisi programfüzetből kiderült, hogy a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes a TÁNCszínTÉR fesztivállal kapcsolódik a 10. Nemzetközi Színházi Olimpiához. Az eseményen olyan táncszínházi előadások mutatkoznak be, amelyek a tradícióra épülve, abból inspirálódva, a hagyományos kultúrának a mai, kortárs megfogalmazását mutatják be. Az április 21. és 23. között megrendezendő színes kavalkádban szlovákiai magyar, spanyol, török táncegyüttesek produkcióit, valamint a Magyar Állami Népi Együttes társulatának előadását láthatja a közönség.

Négy nap, négy társulat, négy különböző világ, amelyek mégis egy irányba vezetnek: fogódzót kínálnak a ma emberének az eligazodásban, felmutatva a hagyomány örökérvényűségét

– olvashatjuk Mihályi Gábor együttesvezető gondolatait.

A további programokról a Hagyományok Háza honlapján tájékozódhatnak.

