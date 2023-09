A világ egyik legismertebb tere, az évente turisták milliói által látogatott New York-i Times Square egyik óriási kivetítőjére kerül ki Kőrös Mimi, művésznevén Saya Noé arcképe. Az egyedi (pop noir) stílusú, alternatív elektropop, hiphop és trap elemekkel tarkított zenéjéről ismert magyar előadónak a Spotify zeneszolgáltató és a Believe nagyköveteként nyílt lehetősége részt venni a kampányban.

Saya Noé közösségi oldalán elárulta, hogy 2019-ben a bátyjával járt már New Yorkban, egy spontán kirándulást tettek az amerikai metropoliszban.

Ahogy sétáltunk a belvárosban, emlékszem, hogy lenyűgözött az egész város energiája. Nem tudtam semmihez sem hasonlítani, amit addig valaha láttam. Ha valaki akkor azt mondta volna nekem, hogy négy évvel később az arcom egy Times Square óriásplakáton lesz, valószínűleg nevettem volna. De most itt vagyunk

– idézte fel érzéseit az előadóművész.

Saya Noé első nagylemeze, a Museum of Sins 2020-ban jelent meg, az album elkészítésében Mimi klasszikus zenész szülei is közreműködtek: különböző hangszereken hallhatjuk őket. Az album legsikeresebb dala az Under The River lett, melyet a Petőfi Zenei Díjra is jelöltek.

Borítókép: Saya Noé a Times Square-en (Forrás: Facebook/Saya Noé)