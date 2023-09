Szeptember 20-tól ötödszörre is PesText

A PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivált idén ötödik alkalommal rendezik meg 2023. szeptember 20. és 30. között több budapesti helyszínen, a Három Hollóban, a Millenárison és a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Gwenda Bond, az első Stranger Things-regény szerzője is ott lesz a PesTexten Fotó: Ew.com



A fesztiválra érkezik többek között Janne Teller, a világhírű Semmi című regény írója; Bergsveinn Birgisson, az egyik legnépszerűbb kortárs skandináv szerző; Gwenda Bond, az első Stranger Things-regény, a Gyanakvó elmék alkotója; A könyvkötő című művével világhírűvé vált Bridget Collins; a Goncourt-díjas Mathias Énard. Izgalmas vendégnek ígérkezik továbbá a három fiatal tehetség, a történelmi regényt megújító Stacey Halls, a sci-fi műfaját képviselő Nicholas Binge, valamint az olasz Giulia Caminito, A tó vize sohasem édes szerzője.

A PesText kiemelt szerepet szán az irodalom határterületeinek, így a könyvillusztrációnak is. A Minden színben című kiállítás a francia könyvillusztráció legizgalmasabb alkotóit mutatja be a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és az esemény vendége lesz Rébecca Dautremer, a francia könyvillusztráció legismertebb alakja is.

A zenei és színházi programokról Vecsei H. Miklós és a TÁP Színház gondoskodnak. A rendhagyó és provokatív megoldásairól ismert TÁP színház Janne Teller Ha háború lenne nálunk című írása alapján készített előadást Vajdai Vilmos rendezésében. Vecsei H. Miklós és előadótársai pedig irodalmi koncertszínházat hoznak a Három Hollóba, ahol Pilinszky János és Csoóri Sándor életművéből válogatnak a színház, zene, irodalom és performansz határterületein mozogva. Pátkai Rozina különleges Petőfi-estjére neves képregényművészek és illusztrátorok fognak élőben rajzolni.

A PesText szervezője a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) és a Petőfi Kulturális Ügynökség. Főtámogatója a Magyar Kultúráért Alapítvány.

Amikor öt évvel ezelőtt először rendeztük meg a PesTextet, olyan nemzetközi fesztivált álmodtunk meg, amely a világirodalmat helyezi a fókuszba, ugyanakkor külföldön is jó hírét kelti a magyar kultúrának. Azóta minden évben kiváló szerzőket hívtunk el hazánkba, akik izgalmasabbnál izgalmasabb párbeszédeket folytattak a magyar olvasókkal – idén sem lesz ez másként

– fogalmazott Kollár Árpád, a PesText alapítója, a MISZJE (Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület) igazgatója.