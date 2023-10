A Magyar Zene Házában első alkalommal rendeznek Showcase fesztivált

A meghirdetett Showcase célja a Magyar Zene Háza küldetéséhez kapcsolódó ismeretterjesztő és élménypedagógiai programok létrehozása, illetve azok bemutatása – közölték a szervezők. Ennek érdekében négy kategóriában hirdettek felhívást, több mint száz programterv érkezett az egész országból. Ezeket két fordulóban bírálta el a hazai kulturális szektor meghatározó szakembereiből álló zsűri. A legjobbnak bizonyuló projekttervek megvalósulását a Magyar Zene Háza mentorprogram keretében is támogatta, és a november 10–11-én megvalósuló fesztivál keretén belül be is mutatja. Emellett konferenciát is tartanak a zeneközvetítés lehetséges új útjairól külföldi és hazai szakemberek részvételével.

Gyerekek a Magyar Zene Házában 2023. február 22-én. Fotó: Németh András Péter/Szabad Föld

November 10-én pénteken az előadóteremben délután bemutatkozik a Magyar Zene Háza zenepedagógiai csapata, ezt követően Tóth Árpád ismeretterjesztő előadás-sorozata, a Hangadó keretében Káosz a zenében címmel beszél, este Alpár Balázs zeneszerző és sound dizájner interaktív zenei foglalkozásán a filmes zenei és hangélmények tudatosabb befogadásáról lesz szó.

A koncertteremben aznap délután a Percussion Project pécsi ütőhangszeres csapat mutatja be a családi koncert kategóriába nevezett programtervét, majd Palágyi Ildikó és zenekara játszik. Az első napon a könyvtárban kerekasztal-beszélgetést rendeznek Brüsszelből, Bécsből és Prágából érkező előadókkal.

A fesztivál második napján, november 11-én, szombaton a koncertteremben délelőtt a PerpiJazz zenei időutazásra invitálja a közönséget, amelyen bemutatják, mi történt az elmúlt évszázadban a populáris zenében, hogyan változott az emberek ízlése, miként jutottunk el a mai zenei kínálatig.

Az előadóteremben ezzel párhuzamosan az Öröm-Hang-Ár Zenei Alkotóműhely tart interaktív, komplex zenei foglalkozást óvodásoknak a művészetterápia eszközeivel Ecc, pecc, ki lehetsz? címmel. A könyvtárban Sőnfeld Mátyás tart gyerekeknek szóló workshopot XiloFun címmel, amelyben ötvözi a népdalok világát a modern társasjátékok technikájával.

A koncertteremben délután a Metrum Ensemble lép fel, ezt követően JaMese és zenekara játszik, őket Mozes & Kaltenecker követi Jazz meets Pop! című produkciójával, majd este Lovászi Edina és zenekara lép színpadra. Az előadóteremben délután az Aviso Quartet és Janca Ákos zenél, a könyvtárban pedig Bincze Beáta professzionális beszédcoach, mentor és tréner ad elő arról, mitől lesz hatásos, érdekes, emlékezetes egy előadás.