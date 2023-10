Folyton azt mondom, nyugdíjba megyek, na, most tényleg megteszem – mondta a BBC Today című műsorban a színész. Sir Michael Caine a The Great Escaper című filmben Bernie Jordan második világháborús veteránt alakítja, aki 2014-ben került a címlapokra, amikor megszökött az otthonából, hogy részt vegyen a franciaországi D-nap évfordulós ünnepségein. A főbb szerepekben láthatjuk még Glenda Jacksont, aki hónapokkal a júniusi halála előtt fejezte be a forgatást, és John Standinget, aki egy egykori RAF-pilóta kitalált szerepét játssza, akivel a főhős a kompon barátkozik össze.

Sir Michael Caine a visszavonulás mellett döntött. Fotó: Michal Cizek / AFP

A The Guardian kritikája szerint Sir Michael Caine szívszorító alakítást nyújt a filmben, a Radio Times szerint méltóságteljes játékot nyújt.

A műsorban Caine azt is elmondta, hogy a hét évtizedet átívelő filmes karrierjét a csúcson szeretné befejezni. Caine a Todaynek azt is elárulta, hogy a The Great Escaper forgatása után visszautasított egy szerepet: – Tulajdonképpen küldtek nekem egy forgatókönyvet, megnéztem, aztán olyat tettem, amit még soha. Megszámoltam, hogy hány oldalam van a forgatókönyv oldalainak számához képest. A felkínált szerep 15 oldalnyi párbeszédet tartalmazott egy 99 oldalas forgatókönyvben – mondta. Majd hozzátette: – Azt hiszem, ez kis résznek számít, én olyat nem csinálok. Így hát nyugdíjba vonultam.

Az elmúlt 60 év egyik legismertebb és legkedveltebb brit filmsztárja, Michael Caine több mint 130 filmben szerepelt, köztük a Zuluban, az Alfie-ban, az Olasz melóban és a Sleuth-ban. A Hannah és nővérei és a The Cider House Rules című filmekben nyújtott alakításáért mellékszereplői Oscar-díjat nyert, a közelmúltban pedig Christopher Nolan rendezővel dolgozott együtt.

Borítókép: Az Oscar-díjas színészlegenda (Fotó: Sky News)