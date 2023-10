Október 25-ig lehet jelentkezni a Kossuth-szónokversenyre

A verseny döntője november 11-én szombaton lesz Budapesten, a Nemzeti Színházban, amelyre a videós fordulók legjobbjait hívják majd be. Egyperces TikTok-videók segítségével mutathatják meg szónoki tehetségüket és vitakészségüket azok a 16–30 éves fiatalok, akik az idei Kossuth-szónokversenyre jelentkeznek. A Kossuth vs. Petőfi – Újratöltve címet viselő verseny kiemelt témája a generációk közötti különbség lesz.

Kossuth Lajos, a szónok Fotó: Press Athenaeum

A szónokverseny felépítése

A szónokverseny egy online és két jelenléti fordulóból áll. A szakmai zsűri értékelése alapján a döntőbe jutott versenyzők háromperces, klasszikus szónoklatban és vitahelyzetben mérhetik össze majd a tudásukat. Idén is is elismert szakemberek kaptak helyet a zsűriben: A grémium elnöke Rátóti Zoltán, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója, fővédnöke Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója lesz. Tagjai Aczél Petra egyetemi tanár (MOME), Balázs Géza egyetemi tanár (SZFE), Merényi Hajnalka egyetemi adjunktus (ELTE TÓK), Kiss Róbert Richard, Prima Primissima díjas újságíró, Katona Kinga színész (Nemzeti Színház), Török Ádám influenszer, a Dumaszínház állandó fellépője lesz. Idén 24. alkalommal rendezik meg a Kossuth-szónokversenyt. Az esemény a Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelye, a Nemzeti Színház, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, valamint a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport szervezésében valósul meg. A legeredményesebb szónok 300, a második 200, a harmadik helyezett 100 ezer forintot vihet haza, emellett a szervezők több különdíjat is kiosztanak. Az idei döntőben a legeredményesebbnek tartott, magyar nyelvet és irodalmat tanító pedagógus számára a szervezők első alkalommal átadják a Magyartanárdíjat.

A Kossuth-szónokversenyre jelentkezőknek saját TikTok-csatornájukra kell feltölteniük egyperces pályázati anyagukat október 25-ig. A kisvideót zárt Youtube-link formájában küldhetik el a [email protected] e-mail-címre is. Mint írják, a versenyzőknek használniuk kell a #vitaTok #szóKimondó #aszavakördöge #szónokleszek hashtageket a TikTokon, és jelöljék meg a @kultura.hu csatornát is.