Az 1956-os forradalom és a Z-generáció

Pigniczky Réka filmrendező, az 56-osokkal készült 150 életút interjút tartalmazó Memory Project archívum alapítója és Szalontai Ábel fotográfus, a MOME professzora keresték meg Kollarik Tamást, a MOME docensét alapötletükkel, amelynek eredményeképpen készülhetett el az egész estés igényű kiváló dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával.

Jelenetfotó az 56/Z című filmből (Forrás: 56Films)

Pigniczky Réka elmondta: – Ez egy nagyon fontos film számomra, öröm, hogy Szalontai professzorral és a MOME-s diákokkal dolgozhattam közösen. Rendezőtársammal Kiss Gergővel arra kerestük a választ, hogy mit gondolnak a mai fiatalok 1956-ról, a XX. század egyik legfontosabb magyar történelmi eseményéről. Filmünkben több alkotó és oktató szemszögéből vizsgáljuk a kérdést, a kreatív gondolkodás folyamatának inspiráló szabadságát és erejét is bemutatva – fejtette ki a rendező, aki egyben köszönetet mondott a produkció létrejöttéhez nyújtott segítségért a Nemzeti Filmintézetnek és Kollarik Tamás producer, filmrendezőnek.

A MOME részéről Szalontai Ábel koordinálta a folyamatot.

Közös gondolkodásra hívtuk meg a MOME hallgatóit, teret adva kreativitásuknak, művészi ambícióiknak, miközben személyes viszonyulásukat, értelmezésüket is felfedezhették. Az eredmény 50 projektterv, 15 megvalósult művészeti projekt, amiből 9 fotogram, performance art, rövidfilm, fotósorozat és interaktív installációk, melyek a filmben is szerepelnek

– tájékoztatott róla az egyetemi docens.

Kollarik Tamás filmes szakember hozzátette, hogy érdemes volt támogatni az alkotókat, hiszen az 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk kapcsán mostanáig elsősorban a szemtanúk megszólaltatásán, élményeik elmesélésén volt inkább a hangsúly és kevésbé fordultak a filmesek a fiatalabb generációk felé.

– Pigniczky Réka és Kiss Gergő nagyon izgalmas narratívát talált, hiszen a kortárs műalkotás létrejöttének a folyamatát használta fel filmjében – fejtette ki a producer.

A Kino Cafe moziban zajló telt házas premiert Kollarik Tamás nyitotta meg, aki elmondta, hogy nagyon fontos alkotás született, mert ugyan családjában ’56-os forradalmár nagyszülők vannak, ő pedig történészként végzett, mégis sokat tanult a filmből és a Szalontai professzor vezette szakmai folyamatból a mai magyar fiatalok és a történelmi emlékezés viszonyáról.

Az izgalmas közönségtalálkozó során Pigniczky Réka és rendezőtársa, Kiss Gergő, valamint Szalontai Ábel válaszolt a kérdésekre, felvetésekre. A hallgatóság soraiban voltak MOME-s fiatalok, tanárok és idős '56-osok egyaránt, akikben felmerült, hogy miért is van ilyen nagy ellenállás a fiatalokban azzal szemben, hogy a történelmi emlékezettel foglalkozzanak.

Hogyan lehetséges, hogy ezek a Z-generációs fiatalok nem hallottak otthon '56-os történeteket?

Volt olyan pedagógus, aki arra a kérdésre hívta fel a figyelmet a film kapcsán, hogy a közoktatásban használt kötelező megemlékezések átadnak-e bármit is a forradalomról, vagy csak még jobban elidegenítik a gyerekeket. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az emigrációban élők '56 értelmezése és emlékezése és az itthon maradtak '56-os emlékezete nagyon különbözővé vált, és az utóbbi kihat a Magyarországon nevelkedett mai egyetemisták emlékezetkultúrájára is.

A film kapcsán elhangzott vélemények megerősítették azt a rendezői szándékot is, hogy a generációk közötti kommunikáció az alapja a közös emlékezetkultúra kialakításának.

Az 56/Z című film gyártója az 56Films, rendezői Pigniczky Réka és Kiss Gergő, producere Gerő Barnabás.