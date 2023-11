Blaskó Péter: Az egész társulat úgy gondolja, hogy Vidnyánszky Attilának maradnia kell

Most az a legfontosabb, hogy a két kollégánk, Szász Juli és Horváth Lajos Ottó minél hamarabb meggyógyuljon. Ez a legfontosabb. Mi, a társulat, a színészkollégák pedig – az aggódáson túl – mindent megteszünk azért, hogy hamar rendbe jöjjenek, és hogyha bármire szükségük van, boldogan segítünk

– mondta az Origónak Blaskó Péter, a Nemzeti Színház társulatának tagja.

Mint ismert, a nemzeti teátrum pénteki Rómeó és Júlia-előadásán megsérült a színház két színésze, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó, akiket azóta kórházban ápolnak. A történtek hatására benyújtotta lemondását Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, Csák János miniszter azonban csak a balesettel kapcsolatos vizsgálat után foglalkozik majd a kérdéssel.

Vidnyánszky mellett azóta sorra állnak ki a hazai kulturális élet jeles szereplői, így most Blaskó Péter is. A színművész az Origónak húsz évvel ezelőtti balesetét is felidézte, amikor három ujja tört el.

Tudom, hogy a rehabilitáció hosszú ideig tart és kitartónak kell lenni. Ezt a kitartást erősítem majd Horváth Lajos Ottóban, és mindenben segítek neki, és Julinak is, amiben csak tudok. Sok szeretettel kívánok mielőbbi gyógyulást nekik

– mondta Blaskó Péter, hozzátéve: sokkos állapotba került az egész társulat. Elmondta, ő nem volt jelen a balesetkor, csak hallomásból ismeri a történteket.

A művész úgy véli, Vidnyánszky Attilának mindenképpen maradnia kell a színház élén:

Attila beadta a felmondását, ami becsületbeli ügy. De nagyon fontos, hogy nem szabad őt elengedni. Az ő távozásával nagy fejetlenség alakulhatna ki, és az eddigi mérhetetlenül sok munka, amit beletett, megbomolhat. Ahogy vezeti a társulatot, példaértékű, felnőtt egy fiatal nemzedék is - vigyázni kell erre az összhangra. Az én gyakorlati tapasztalataim szerint tudom, hogy ha Attila távozna, egy köztes állapot következhetne be, ami a rendetlenséget hozza magával. Ez el kell kerülni. Mindenképpen amellett vagyok, hogy Attila maradjon. Az egész társulat így gondolja, hogy Vidnyánszky Attilának maradnia kell

– fejtette ki Blaskó Péter.