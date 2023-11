Erdélyi turnéra indul a Magyar Állami Népi Együttes

A Magyar Állami Népi Együttes, a Hagyományok Háza és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány vezetése idén döntött egy erdélyi fellépéssorozatról. Az elhatározást egyrészt az motiválta, hogy jó ideje nem vettünk részt erdélyi hosszabb turnén. Másrészt ismét meghívást kaptunk a sepsiszentgyörgyi XXXIII. Népzene- és Néptánctalálkozóra, amin már korábban is részt vettünk. Legutóbb a Megidézett Kárpátalja produkciót fogadta kedvezően az ottani közönség

– számol be a részletekről Hetényi Milán, az együttes énekes-szólistája.

Részlet a Kolozsvári piactéren című előadásból (Fotó: Varadi Levente)

Mint írja, ezúttal november 10-én a Hajnali hold című darabbal mutatkoznak be, másnap este pedig az erdélyi témájú Kolozsvári piactéren című produkcióval készülnek a fesztiválra. Ezzel az összeállítással Erdélyben már több helyen sikerrel léptek színpadra.

A Néptáncaink nyomában című, interaktív ismeretterjesztő programot 11-én, kora délután tűzzük műsorra. A fiataloknak szóló előadás célja, hogy az ifjabb nemzedék is a tiszta forrásból ismerhesse meg a néphagyományt. Meggyőződésem, hogy ezt az összeállítást is jó szívvel fogadják, hiszen itthon is sokat adjuk elő iskolásoknak

– teszi hozzá Hetényi Milán.

Az együttes énekes-szólistája arra is rámutat, hogy a tervezés időszakában fogalmazódott meg az ötlet, hogy ha már a végeken, a legkeletebbi magyar városban járnak, akkor visszafelé több helyen is bemutathatnák a Hajnali hold című darabot. Így egy nagyobb szabású erdélyi turné körvonalazódott – Szentgyörgy mellett Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Aradon is bemutatkoznak.

Az együttes tagjai arról is beszámoltak, a Hajnali hold egy komplex táncszínházi darab, amiben a néptánc mellet a kortárs táncelemek, a közös éneklés és a prózai-drámai részek is helyet kapnak.

A Hajnali hold egyben a női léleknek, a nők életciklusainak lírai bemutatásaként is értelmezhető. Az összeállítás a neves erdélyi koreográfus-rendező Orza Calin munkáját is dicséri. Az erdélyi felmenőkkel büszkélkedő művésszel korábban is eredményesen dolgoztak a táncosok, például az Édeskeserű című, 2009-ben bemutatott produkcióban, aminek Orcza Calin volt a társ-koreográfusa.

Borítókép: Részlet a Magyar Állami Népi Együttes Hajnali hold című előadásából (Fotó: Csibi Szilvia)